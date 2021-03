El mundo del stream cada vez se vuelve más popular, y la plataforma Twitch es la que más gusta a los seguidores para estar en contacto con sus fans, quienes al momento les comentan, y pueden hacer donaciones para interactuar con su estrella favorita.

Si bien hay algunos influencers que alcanzaron fama por ser considerados meramente “Gamers” como lo son Auronplay o Ibai, también hay otros cantantes, artistas o deportistas que a lo mejor no son tan prodigiosos para el videojuego, pero igual les gusta stremear.

Twitch es una de las compañías que tuvieron un repunte de usuarios a causa de la pandemia, pues según datos de la página “Spoiler” esta plataforma creció y obtuvo más de 8 mil millones de horas vistas, acaparando el 67 por ciento del mercado.

El fenómeno abrió la oportunidad de que las celebridades pudieran compartir sus tiempos libres, y obtener dinero al hacerlo, prácticamente es un ganar-ganar, pues los fans también aprovechan el tiempo libre y tienen la posibilidad de entablar una conversación más directa con sus estrellas favoritas.

Es por ello que en La Verdad Noticias te presentamos a algunas celebridades que hacen stream en Twitch, desde cantantes, raperos, músicos, deportistas, actores y hasta influencers.

Twitch: Snoop Dogg

Celebridades que hacen streaming en Twitch

Snoop Dogg es uno de los tantos artistas que han decidido unirse al mundo de twitch, haciendo streamings jugando algún videojuego, y recibiendo donaciones y opiniones por parte de sus fans.

Tan es así que en una ocasión muchos se llevaron una sorpresa, después de que el rapero se enojara.

El cantante estaba jugando “Madden NFL 21” un juego de fútbol americano, el cual transmitió en la mencionada red social, su partido duró algunos minutos, pues el equipo rival logró un touchdown.

El rapero enojado por haber perdido dijo algunos insultos en inglés, se mostró notoriamente enojado, se levantó de su silla y se fue, sin embargo, no se dio cuenta que no apagó la transmisión en vivo.

El descuido del cantante de “California Gurls” duró 7 horas, y parece haberle gustado a sus seguidores, quienes estuvieron comentando en el chat durante ese tiempo, sobre todo estaban a la espera de que volviera el cantante.

Pasaron 7 horas para que se diera cuenta de su error y regresará a apagar la transmisión, sin embargo, durante todo ese tiempo los espectadores pudieron disfrutar de ritmos de soul y funk que llegaban del fondo de la casa del intérprete de “La maldición de extrañarte”.

Su stream ha sido visto por más de 340 mil personas, por lo que sin quererlo Snoop Dog tuvo una de las emisiones más vistas.

Terry Crews (91.5k seguidores en Twitch)

Celebridades que hacen streaming en Twitch

El actor de 52 años reconocido por su papel en “Y donde estan las rubias” no solo es una de las celebridades que se unieron a esta tendencia de hacer streamings en twitch, sino que a parte es uno de los más populares, pues él y su hijo han logrado sumar una gran cantidad de followers.

El actor cuenta con más de 91 mil seguidores, una cantidad bastante elevada para este servicio de streaming.

Terry Crews no solo juega videojuegos con sus hijos, sino que también cumple los caprichos de sus fans, y hasta se ha quitado la camisa en vivo para mover sus pectorales, acción que le fascina hacer a este famoso, y que por supuesto no iba a dejar pasar en sus transmisiones en vivo.

Él aún sigue activo en este canal de video, y de vez en cuando realiza streamings para seguir en contacto con sus fans, además de poder generar recursos para ello.

Jordan Fisher

Celebridades que hacen streaming en Twitch

El actor de 26 años de edad reconocido por sus papeles en Liv y Maddie, The Secret Life of the American teenanger, y “A todos los chicos que me enamoré” ingresó al mundo del streaming hace algunos meses.

Este famoso cuenta con casi medio millón de seguidores, en específico con 433 mil, quienes siempre están al pendiente de sus transmisiones.

Su stream más reciente lo realizó el primero de marzo, y lo hizo jugando Valorant , el juego que lo tiene eclipsado de momento, realiza al menos 5 días de transmisiones a la semana, lo que hace que sus fans estén muy activos realizando donación para él, y el famoso les responde con algún saludo o agradecimiento.

Además también ha jugado Among Us con sus amigos, lo que nos deja ver que hasta un famoso se clavó con el juego más popular del 2020.

El Chicharito (Twitch Ch14)

Celebridades que hacen streaming en Twitch

Este deportista es uno de los mexicanos más seguidos en la mencionada plataforma, el jugador de la selección mexicana de futbol ha buscado refugio en esta red social, después de que los juegos se vean suspendidos por un largo tiempo.

Su pasión por el videojuego es tanta que su producción a la hora de jugar es inigualable, cuenta con efectos, silla gamer, audífonos de lujo, pero sobre todo, tiene la humildad de convivir con sus fans y responderles sus comentarios. A través de su cuenta oficial de Tik Tok el deportista también comparte algunos fragmentos de sus streamings, ya sea porque causaron risa, o porque fueron momentos épicos de sus juegos.

Lo mejor del paso del Chicharito por el Twitch es que podemos conocer otra faceta suya, no solo en el campo. A este jugador de fútbol se le suman personajes como Memo Ochoa y Giovanni Dos Santos.

Jesse Huerta (Twitch: Jesse Boy)

Celebridades que hacen streaming en Twitch

El cantante y músico Jesse Huerta, integrante del dúo Jesse y Joy también se sumó al mundo del streaming, pues desde hace unos meses realiza transmisiones de juegos como Amongus, Warzone y Minecraft.

Aunque últimamente no está tan activo en esta plataforma, probablemente se deba a que está trabajando en algo musical, o bien por la intervención quirúrgica que tuvo hace unos meses en la pierna.

Lo que sí hay que destacar es que cuenta con casi 7 mil seguidores, aunque es un número no tan alto, si es una cifra considerable, que le deja al menos algunos ingresos extra, tan solo por jugar y “echar el chisme” con sus fanáticos.

Otros famosos streamers

Celebridades que hacen streaming en Twitch

A esta lista se le pueden agregar muchos youtubers como Fedelobo, Tweecharly, Fa Orozco, Sofiberta, entre otros quienes han adaptado su contenido al stream, no solamente jugando videojuegos, sino que muchos de ellos hacen sesiones de pláticas con fans, algunos pintan, hacen unboxings entre otros.

Lo importante de su participación en twitch es que no solo generan recursos, sino que están más cerca de sus fans, incluso a través de la plataforma discord, vinculada a Twitch, algunos realizan sorteos, dinámicas, o bien noches de suscriptores para jugar con ellos.

No cabe duda que esta plataforma ha tomado una repercusión muy importante, y cada vez son más los famosos que se suman a crear contenido en directo, junto con la plataforma streamlabs, con la que realizan el manejo y producción de sus directos, además Twitch se encuentra vinculado con PrimeVideo, por lo que si tienes Amazon Prime también puedes tener una suscripción de twitch para dársela a tu artista favorito.

¿A que famoso sigues en Twitch?, ¿Que otro influencer o artista te gustaría que realice directos en esta plataforma?, dinos tu opinión en los comentarios, y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

