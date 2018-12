Celebrarán los 50 años de Woodstock con un festival

El motivo de esta decisión es precisamente que en el año 2019 se conmemorará el medio siglo de Woodstock. Dentro de sus características se confirmó que se hará en el lugar exacto de la cita original, en las mismas jornadas, entre el 16 y 18 de agosto.

El centro cultural sin fines de lucro que se hace cargo de conservar la localidad de Bethel organizará todo, anunciando "actuaciones en vivo de artistas prominentes y emergentes, que abarcan múltiples géneros y décadas, charlas al estilo TED de destacados futuristas y expertos en tecnología retro".

En Woodstock participaron figuras de la talla de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker y Creedence Clearwater Revival.

Hay que destacar que el festival no es de carácter oficial, pues no está afiliado a Woodstock Ventures LC, el organismo detrás de aquellas jornadas de 1969 y que reunió a gente como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Joan Baez, Grateful Dead y Creedence Clearwater Revival, entre otros.

Es importante recordar que en 1994 se realizó un festival de música organizado para conmemorar el 25 aniversario del festival original de Woodstock de 1969. Fue promovido como "2 días más de paz y música". El cartel utilizado para promover el primer concierto fue editado para colocar dos pájaros posados en el cuello de la guitarra, en lugar de la original.

Ricardo D. Pat