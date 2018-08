Cecilia Suárez responde al Paulina de la Mora Challenge

Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez se convirtió en uno de los personajes más queridos de La casa de las flores, debido a su forma de hablar tan particular que-to-do mun-do está i-mi-tan-do.

Paulina De La Mora.

Por lo que su público en redes sociales lanzó #PaulinaDeLaMoraChallenge, un movimiento que Cecilia Suárez apoya totalmente que consiste en hablar lento y marcar las silabas.

Y ahora la mismísima Paulina ya se enteró y a través de sus redes sociales compartió un video con un contundente mensaje para sus fans.

Así fue como respondió a "sus chistosadas":

Ay sí, mucha risa con el #PaulinaDeLaMoraChallenge síganle. Los estoy observando. pic.twitter.com/Y0WZlrPU89 — La casa de las flores (@CasaFloresTV) 14 de agosto de 2018

De manera inmediata el video ya cuenta con más de medio millón de vistas y sitúa a Paulina como uno de los personajes favoritos por el público de la serie de Netflix que estrenó este viernes.

Así mismo Cecilia Suárez en entrevista con TimeOut compartió como fue que nació la idea del tono de voz de Paulina, su personaje.

“Todo nació platicando con Manolo. Decidimos aventarnos ese clavado el cual nos dio mucho miedo. Hay un episodio en el que se devela porque habla de esa manera, pero honestamente fue algo que fue sucediendo de manera natural, incluso tuvimos que doblar las primeras escenas que habíamos filmados porque no estaba planeado desde el principio que hablará de ese modo; un día nos miramos Manolo y yo y dijimos ¿Lo hacemos, sí o no? A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado. Me dijo: “va”, con el acelerador a fondo y apostamos por ello. Esperemos a la gente le guste y entienda más adelante la razón por la que habla de esa forma”.

Si aún no la has visto corre a verla ¡Está buenisima!

La comedia de humor negro cuenta las aventuras de la familia de La Mora, una aparente familia perfecta que esconde un oscuro secreto plagado de secretos. El programa es protagonizado por Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos y Juan Pablo Medina.