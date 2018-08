Cecilia Suárez le dice sus verdades a un senador

Cecilia Suárez, una de las protagonistas de la que se ha convertido en una de las series consentidas de Netflix, "La Casa de las Flores", le dijo sus verdades a un senador en un programa de televisión en vivo.

Todo ocurrió en la entrevista realizada por la conductora Adela Micha durante la transmisión de su programa "La Saga Live", donde el senador Ernesto Cordero fue cuestionado sobre la reciente serie donde participa la actriz, a lo que este respondió: que "el trabajo y el mundo de la política no les permite enterarse de muchas cosas".

Cecilia Suárez al escuchar tal argumento, aprovechó para entrar a cuadro y platicarle al político de que trataba la serie y donde además aprovechó para preguntarle cuando había sido la última vez que fue al teatro o al cine, a lo que el legislador dijo que ya hacía varios meses que no lo hacía.

La intérprete quien da vida a Paulina de la Mora reprochó:

"Tampoco me sorprende mucho, el mundo de la política no les permite enterarse de muchas cosas. Tiene que ir para acercarse a los temas que nos preocupan y no nada más lo que discuten entre ustedes".