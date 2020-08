Cecilia Romo fallece a los 74 años de edad por Covid-19

Se dio a conocer la mañana de este lunes que la actriz Cecilia Romo falleció a los 74 años a causa de Covid-19, después de permanecer 169 días internada en el hospital. Roberto Ravelo Romo, hijo de la actriz. Reveló a través de sus cuentas personales en donde describió “Se fue como el sol de un atardecer, despacio, de mi mano y para descansar después de una lucha de 169 días. Mañana por la mañana daré más detalles”.

Ravelo Romo detalló que la actriz superó tres hemorragias pulmonares, una bacteria E.Coli, anemia, problemas en el riñón y la vesícula, e incluso fue intubada en tres ocasiones. Expresó que no estaba muy bien. Desde que la fue a ver el fin de semana pasado, ya no estaba bien. Mencionó a que la actriz le retiraron el bazo, estaba estable, le estaban haciendo hemodiálisis, las toleraba, pero pues ahorita me dieron la noticia, comentó.

Cabe recordar que el pasado 16 de julio, la hija de la actriz Claudia Romo Edelman Informó a través de su cuenta de Instagram que Cecilia Romo habría sufrido una recaída en su estado de salud, por lo que fue hospitalizada. De acuerdo con la publicación, la actriz Cecilia Romo se encontraba internada desde el pasado 12 de julio debido a una insuficiencia respiratoria que le provocó un infarto, por lo cual los médicos tuvieron que intubarla y sedarla.

Asimismo la hija de la actriz aseveró que se trataba de una recaída “increíble”, pues parecía ir evolucionando de manera satisfactoria, pues “durante toda la semana pasada empezó a recobrar fuerza, retomar peso y disfrutar de bellos momentos con su familia cercana”.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Ceci Romo.



Romo fue hospitalizada en abril tras dar positivo al coronavirus, dos semanas estuvo en terapia intensiva por una infección en el pulmón que contrajo en el hospital, posteriormente fue intubada y llevada a terapia intermedia; durante cuatro semanas fue inducida a coma, en la quinta le hicieron una traqueotomía para ayudarla a respirar: le hicieron otra prueba de coronavirus y dio negativo.