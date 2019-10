Cecilia Galliano se le salen ‘las pechugas’ de la blusa ¡UPSS!

Últimamente, la conductora argentina Cecilia Galliano ha cautivado a sus seguidores con sus provocativas fotografías y videos posteados a través de su cuenta oficial de Instagram, donde en más de una ocasión ha dejado a sus fanáticos sin aliento al presumir sus infartantes curvas con poquita ropa.

A pesar de ser una de las mujeres más sensuales de la televisión mexicana, extrañamente Cecilia Galliano no tiene ningún galán en su vida desde hace muchos años, situación que según sus palabras la tiene sin cuidado.

No obstante, en diferentes ocasiones Cecilia Galliano ha recalcado que ser soltera no es sinónimo de estar sola, lo que apunta a que la argentina no deja de divertirse, pero sin un compromiso de por medio.

Cabe destacar que Cecilia Galliano de 37 años de edad, en una reciente entrevista puntualizó que su extendida soltería se debe a que los hombres le tienen miedo a las mujeres independientes como ella, mujeres con historia, con hijos y que han salido adelante sin necesidad de un hombre a su lado.

Además, la divertida conductora sostiene que otro de los factores que ha influido en que no tenga pareja es su apariencia física, ya que es una mujer muy alta, lo que pone nerviosos a los hombres porque no saben qué hacer con tremendo mujerón como ella.

Sin embargo, basándonos en los comentarios que aparecen en las fotografías de las redes sociales de Cecilia Galliano, podemos decir que hay una gran cantidad de hombres que están dispuestos a hacer de todo por tener la oportunidad de darle ‘una mordidita’ a la bella modelo argentina.

Gracias al cariño de sus seguidores, Cecilia Galliano gusta de complacerlos al compartir sensuales fotografías donde enseña sus mejores atributos; tal fue el caso de su más reciente publicación donde por un pequeño descuido de su blusa, dejó a la vista sus pechos, alegrándole el día a muchos.

