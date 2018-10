Cecilia Galliano reveló los motivos de su ruptura con Sebastián Rulli

Luego de estar juntos por cuatro años Sebastián Rulli y Cecilia Galliano fueron una de las parejas más sólidas y queridas por los televidentes, sin embargo su matrimonio llego a fin durante el año de 2011.

Tras anunciar la separación comenzaron un pleito legal, pero afortunadamente lograron solucionar sus problemas por el bienestar de su hijo que ambos famosos tienen en común.

Luego de varios años la conductora Cecilia Galliano por fin reveló los motivos de su ruptura con Sebastián Rulli a través de una entrevista para un programa de televisión.

La presentadora Cecilia Galliano hizo fuertes revelaciones sobre los motivos del rompimiento entre ella y Sebastián Rulli.

‘Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos no nos amamos... O te puedes amar, pero hay cosas que no, que se hicieron o se hacen y ya no podía seguir’. Comento Cecilia Galliano.