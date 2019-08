Cecilia Galliano revela detalles sobre su sexualidad ¿es lesbiana?

La conductora Cecilia Galliano lleva varios años sin pareja, situación que según sus palabras la tiene sin cuidado, pues en diferentes ocasiones ha recalcado que soltera no es sinónimo de estar sola, lo que apunta a que la argentina no deja de divertirse, pero sin un compromiso de por medio.

Sin embargo, en una reciente entrevista Galliano confesó que esta situación ha tenido muy perturbada a su mamá, quien dice que la presentadora es lesbiana; ante estas declaraciones, la también actriz habló al respecto frente a cámaras y reveló si era verdad.

Durante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, la guapa argentina explicó que, en efecto se encuentra soltera y que en años no ha mantenido una relación amorosa, despertando así la preocupación de su madre que no ha podido evitar cuestionarla acerca de sus preferencias sexuales.

Ceci mencionó que su progenitora le dice que no es posible que no encuentre a una pareja, pues es una mujer muy bella, razón por la que seguro tiene una lista de hombres tras de ella; a la argentina no le queda más que responder con la verdad:

“Le digo a mi mamá que no consigo a nadie pero ella no me cree, y me pongo nerviosa”.

Cecilia Galliano de 37 años, puntualizó que ha estado soltera porque los hombres le tienen miedo a las mujeres independientes como ella, mujeres con historia, con hijos y que han salido adelante sin necesidad de un hombre a su lado.

Finalmente la conductora reafirmó que otra cosa que influye es su físico, ya que el ser una mujer muy alta pone nerviosos a los hombres porque no saben qué hacer con tremendo mujerón como ella.

“Soy grandota, parezco un travesti y es que no me ayuda el cuerpo; a veces dicen es como una triple X, o sea, me ven y dicen que sexosa, pero hay algunos que no saben qué hacer”.

