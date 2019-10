Cecilia Galliano presume su SOLTERÍA en redes sociales ¿Le creen? (FOTO)

Cecilia Galliano, quien es una famosa actriz y conductora argentina, ha desatado todo el furor en las redes sociales con una simple imagen que acaba de compartir y con la que da un anuncio tremendo.

Resulta que fue mediante su cuenta oficial de Instagram en donde la sensual argentina ha impactado al colgar una imagen en la que se lee la siguiente frase: “Mi soltería y yo estamos cumpliendo otro lindo mes” y donde Ceci aparece con un rostro sorprendido también.

La imagen rápidamente ha causado furor entre sus seguidores que no dudaron en colocarle rápidamente comentarios como estos: “Depende lo que entienda usted por soltería.”, “Pues vamos hacer novios. No es bueno que estés soltera”, “Nada más porque quieres muñeca”, “Solo porque no estoy en tus círculos sociales, de lo contrario estaría de ❤️��❤️ contigo.”, “Muchas felicidades por estar y seguir así! Todo este tiempo haz estado contigo misma”, entre muchos otros de larga lista.

Todo parece indicar que la actriz Cecilia Galliano si se encuentra soltera pero la publicación simplemente es parte de la promoción de una obra en la que está participando, ya que en el encabezado de la imagen lo aclara: “#solteraalos40 #show #comedia #mujeres #hombres Dale me gusta si estás soltero/a ��”.

LA HICIERON SONROJAR

Hay que recordar que la semana pasada el programa "Hoy" de Televisa tuvo como invitada a Cecilia Galliano, la argentina que ha enamorado a los televidentes con su presencia en el foro, para ocupar el lugar de Galilea Montijo, quien se ha ausentado en el matutino debido a sus compromisos personales, sin embargo, la ex de Sebastián Rulli ha realizado una excelente participación en la emisión.

Durante el detrás de cámaras del programa "El pilón vip", Chano Jurado comenzó a capturar los momentos divertidos de los famosos, mientras esperaban el corte comercial, pero el presentador no pudo resistirse a los encantos de Cecilia Galliano haciéndole una propuesta muy atrevida y haciéndola sonrojar totalmente.