Cecilia Galliano presume a su encantadora mamá ¡Son igualitas!

La sensual conductora Cecilia Galliano es una de las figuras públicas más queridas de la televisión mexicana, ya que a pesar de ser extranjera se ha ganado con creces el cariño del público, quienes siempre agradecen su característico sentido del humor y escandalosa sonrisa.

Además de su gran personalidad, Cecilia Galliano goza de una belleza sin igual, generando impacto a la vista de cualquiera que la mire, ya que además de sus atractivos encantos físicos, es una mujer muy alta, razón por la que se muestra imponente en cualquier lugar al que llega.

No obstante, Cecilia Galliano acaba de demostrar que su belleza viene de familia, y que sus lindos encantos fueron heredados de su mamá; esto quedó comprobado en una fotografía que decidió compartir a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen, se puede ver a Cecilia Galliano y a su hermosa madre, posando una junto a la otra con una gran sonrisa; el motivo de la foto, es porque el lunes 21 de octubre, se celebró en Argentina el ‘Día de las madres’, por lo que la actriz aprovechó para dedicarle unas lindas palabras a su progenitora:

“Mi gran compañera amiga y sobre todo ejemplo de fuerza…”.

Cabe destacar que semanas atrás durante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Cecilia Galliano explicó que, su mamá se encontraba severamente preocupada al ver que su hija se ha mantenido soltera durante muchos años, por lo que no pudo evitar cuestionarla acerca de sus preferencias sexuales.

Cecilia Galliano mencionó que su mamá le dijo que no es posible que no encuentre a una pareja, pues es una mujer muy bella, razón por la que seguro tiene una lista de hombres tras de ella; sin embargo, a la actriz argentina no le quedó más que responder con la verdad:

“Le digo a mi mamá que no consigo a nadie pero ella no me cree, y me pongo nerviosa”.

