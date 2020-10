Cecilia Galliano negó cualquier relación con Leonardo de Lozanne

Recientemente se ha rumorado que entre la conductor argentina Cecilia Galliano y el vocalista de Fobia, Leonardo de Lozanne pudiera haber alguna relación romántica, pues fuentes aseguran haberlos visto juntos, sin embargo, la famosa ha desmentido toda acusación.

Presuntamente fuentes cercanas a Tv Notas la ex pareja de Mark Tacher sería la tercera en discordia de la relación entre Lozanne y Sandra Echeverria, fue el cantante fue visto con ella en la obra de teatro El Marido Perfecto, en donde la argentina se encuentra trabajando.

Es por ello que a través de su cuenta oficial de Instagram en su sección de historias dio explicaciones al respecto, asegurando que todo es mentira, y que solamente son amigos, por lo que pidió parar los rumores.

“Todo es mentira yo ahora le voy a subir la persona que estuvo conmigo y es un gran amigo y que quiero mucho entonces a la prensa los invito que chequen bien la información que van a dar”, dijo.

Mira las declaraciones de Cecilia Galliano

Por su parte la ex conductora de Sabadazo reveló que se encuentra soltera, y que por el contrario a lo que se dice, ella no es una “robamaridos” pues no le interesa salir con hombres casados.

“Yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados y a las pruebas me remito por favor no lastimen sin saber”. dijo.

Por su parte, Leonardo de Lozanne no ha dicho nada al respecto, y por el contrario, parece estar más enamorado que nunca de su esposa Sandra Echeverria, con quien celebró 6 años de matrimonio hace apenas unos días, asegurando que este tiempo ha sido fácil a su lado.

Te puede interesar:

¿Crees que haya un romance entre Cecilia Galliano y Leonardo de Lozanne?, ¿crees que la ex conductora diga la verdad?, dinos en los comentarios cuál es tu opinión sobre este y otros temas. en La Verdad Noticias.