Cecilia Galliano le dio tremendo golpe a Sherlyn durante el programa "Hoy"

Durante el programa matutino "Hoy", estuvieron como invitadas las actrices Irina Baeva, Nora Salinas y Cecilia Galliano, las hermosas mujeres deleitaron la pupila de los televidentes con su belleza y es que en algunas dinámicas estuvieron participando para mostrar sus habilidades, aunque un descuido de la argentina causó revuelo en las redes sociales.

Todo sucedido durante la sección "Fíjate bien", la dinámica consiste en adivinar algunos acertijos de las escenas de los programas que se transmiten por el Canal de las Estrellas, y es que cuando tuvo la oportunidad Galliano de participar y poder ganarle a Baeva, la actriz se emocionó por haber sido la ganadora y no se fijó del golpe que le dio a Sherlyn.

En el video se aprecia que Galliano tras haber sido la ganadora del juego, quiso celebrarlo con un baile, mientras que González se puso detrás de ella para seguir sus pasos, pero, la actriz argentina no se percató de la distancia y con sus atributos golpeó a Sherlyn.

Tras el golpe que recibió la conductora, ambas comenzaron a reírse por lo sucedido, debido a que en las dinámicas del programa "Hoy", cualquier cosa puede suceder, como ha sido con las ocurrencias de Andrea Escalona.

Tras la presencia de Cecilia Galliano al programa "Hoy", los usuarios han mencionado que la actriz quiso llamar la atención y algunos la han comparado con Escalona.

"No más no me cae Cecilia Galliano, es bastante egocéntrica, ya hasta le gana a Escalona en querer llamar la atención".