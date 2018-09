Cecilia Galliano habla sobre su regreso a sabadazo.

Después de los fuertes rumores acerca de que Cecilia galliano volvería a conducir el programa Sabadazo, la actriz aclaró las dudas en una entrevista.

Pues se rumora que el programa volvería al aire en 2019 y podría contar con la participación de la conductora.

La ceci aclara los rumores

Cuando los medios la cuestionaron acerca de este hecho la actriz dijo:

“Sí, he oído los rumores pero a mí no me han dicho nada. Yo creo que tal vez se trate de otra Cecilia. Alexis, (quien produce el programa) no me ha buscado, creo que está en Miami y debe estar muy a gusto, yo por el momento estoy trabajando y estoy en un obra.

Al respecto del regreso del programa la actriz y conductora dijo que le agrada el programa por que es una emisión para toda la familia y su regreso estaría bien porque hacen falta programas así.

Cecilia Galliano en Sabadazo

Cecilia Galliano regresó a la pantalla chica con la telenovela 'La taxista' donde participa con actores como Julio Camejo, Miguel Ángel Biaggio, entre otros.