Cecilia Galliano fue acusada de maltratar a su hija tras sufrir un accidente

La conductora se encuentra envuelta en un nuevo escándalo/Foto: El Heraldo

La conductora y actriz Cecilia Galliano compartió a través de una entrevista que su hija, Valentina Fornaro de 19 años de edad sufrió un accidente mientras se encontraba trabajando en su casa, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Pero ahí, los médicos pensaron que Cecilia fue la culpable de las lesiones de su hija, por lo que la acusaron de maltrato.

Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, Cecilia Galliano relató que su hija sufrió fuertes quemaduras tras caerle cera caliente en el cuerpo, ya que la joven actualmente tiene un negocio de velas, y por un descuido, el material le cayó sobre las piernas, por lo que tuvo que recibir atención médica.

"Se acaba de quemar todas las piernas porque ella tiene una empresa que vende velas y las estaba haciendo y se le cayó toda la cera caliente en el cuerpo, ¡no saben lo que fue!, el sentimiento más horrible como madre, verla temblar de que se estaba quemando por dentro, pero ahora ya se va mejorando, fueron quemaduras de segundo grado", dijo la artista.

Los médicos pensaron que Cecilia Galliano lesionó a su hija

Valentina también quiere seguir los pasos de su mamá en el espectáculo/Foto: El Heraldo

Cuando Valentina llegó al hospital y le contó a los doctores lo que le había ocurrido, el personal del hospital comenzó a sospechar que en realidad, la conductora de televisión fue quien lesionó a su hija.

"Después de eso le dicen ‘Valentina podemos hablar aparte, queremos la declaración de qué te pasó’, yo los miraba y decía ‘¿cómo?, se le cayó la cera’, (y responde) ‘no, sí ella te está presionando, podemos hablar aparte’”, contó.

Y con una gran sonrisa añadió: “¡Juraban que yo me la había dado!, o sea, que la había cacheteado, que la había quemado. Me dice ‘mamá, es mi oportunidad de… O me dejas todo a mi nombre o te meto a la cárcel’”, bromeó Cecilia Galliano.

Valentina Fornaro tuvo que firmar un documento para salir del hospital

Por último, Cecilia aseguró que su primogénita tuvo que corroborar que no había sido agredida por ella para poder irse del lugar. “Tuvo que firmar, si no, no me dejaban salir de ahí”, recordó.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Valentina es la hija que la actriz procreó con Silvio Fornaro, años antes de que la artista contrajera nupcias con Sebastián Rulli, padre de su segundo hijo Santiago.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!