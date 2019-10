Cecilia Galliano enseña su rostro sin una gota de maquillaje ¡OMG!

Cecilia Galliano está que arde en las últimas fechas, pues la conductora de televisión se encuentra disfrutando de una de las etapas más productivas en su vida, al estar apoyando al elenco del matutino HOY de Televisa todas las mañanas y al mismo tiempo protagonizar una divertida obra de teatro llamada: ‘Soltera a los 40’.

Este proyecto parece ser bastante inspirador para la también actriz Cecilia Galliano, ya que en la vida real ella experimenta la misma situación, la cual en vez de derrotarla, la ha hecho vivir su vida al máximo sin la necesidad de tener un hombre a su lado.

Te decimos esto ya que la conductora Cecilia Galliano lleva varios años sin pareja, situación que según sus palabras la tiene sin cuidado, pues en diferentes ocasiones ha recalcado que soltera no es sinónimo de estar sola, lo que apunta a que la argentina no deja de divertirse, pero sin un compromiso de por medio, lo cual es totalmente aceptable.

Debamos recordar que hace muchos años, la modelo argentina era mejor conocida por ser la esposa del actor Sebastián Rulli, con quien procreó a su hijo, sin embargo, luego de algunos años de matrimonio, las cosas entre ellos se enfriaron.

Varios medios de comunicación señalaron que su divorcio fue provocado por una infidelidad del actor, versión que hasta el momento no ha sido desmentida ni confirmada por Cecilia Galliano, lo que sí ha dicho la presentadora en algunas entrevistas es:

“Creo que al final no éramos el uno para el otro”.

Desde entonces, soltera y despreocupada, Cecilia Galliano salió de la sombra de Sebastián Rulli impulsando su carrera al innegable éxito en la farándula mexicana, ya que a pesar de ser una figura extranjera, con su gran carisma ha sabido cómo ganarse el corazón de los mexicanos.

En redes sociales, Cecilia Galliano es famosa por impactar a sus seguidores con las provocativas imágenes y videos que suele compartir para ellos, donde la argentina destaca sus mejores atributos físicos elevando al instante la temperatura de quienes la miran.

No obstante, esta vez la historia fue diferente, ya que en sus historias de Instagram, Cecilia Galliano decidió presentar su rostro al natural, ya que no llevaba maquillaje alguno que cubriera su rostro. Muchos admiradores aseguraron que la argentina luce igual de hermosa que siempre, mientras otros pidieron que no lo vuelva a hacer, pues según ellos rompe la atractiva imagen a la que están acostumbrados.

MIRA A CECILIA GALLIANO SIN MAQUILLAJE

