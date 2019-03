Cecilia Galliano en pleno programa de Televisa revela oscuro pasado (VIDEO)

La actriz argentina Cecilia Galliano a través de una entrevista para la sección "Ponle la cola al burro" del programa matutino "Hoy", reveló su oscuro pasado y todo lo que tuvo que afrontar para lograr ser una artista reconocida en Televisa.



"Yo no pare de trabajar diario de lunes a lunes, hasta que en diciembre, dije ya me voy ya soy millonaria, ganaba un montón, entonces dije ahora voy a ver a mi mamá, porque tengo que hacer su casa".

Pero su más grande sueño de Cecilia Galliano fue ir a México para conocer al "Chavo del ocho", y tras una nueva oportunidad que se le presentó resultó estar embarazada.

"Era mi segundo novio, después del pueblo con 12 años más, a los seis meses de salir con él quedo embarazada. Yo siempre era de la idea de que no me quería casar ni tener hijos, porque yo soy un alma muy independiente, me gusta estar muy libre".