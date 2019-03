¡Cecilia Galliano confiesa haber abortado! (VIDEO)

Recientemente Cecilia Galliano fue invitada especial al matutino ‘HOY’, donde realizó varias actividades con los demás conductores, pero lo que dejó soprendidos a todos, fueron las fuertes revelaciones que realizó al aire.

Resulta que la conductora Cecilia Galliano de origen argentino, accedió ofrecerle una entrevista al ‘Burro’ Van Rankin, específicamente en su sección "Ponle la cola al burro”.

Fue ahí, a varios años de su divorcio con Sebastián Rulli, donde habló públicamente por primera vez sobre el aborto que sufrió antes del nacimiento de su hijo Santiago.

QUIZÁTE INTERESE: ¡Que horrible! Fans critican el vestido de Andrea Legarreta en Premios TVyNovelas

Durante la entrevista, Cecilia Galliano confesó:

"Lo que pasa es que era de cuidado porque anteriormente ya habíamos perdido un bebé. El ginecólogo me dijo que tenía que abandonar el reality y mantenerme acostada. Yo le dije que no, que no iba a dejar de trabajar, que si el bebé se quería quedar que se quedara".