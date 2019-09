Cecilia Galliano calienta las redes completamente DESNUDA

Cecilia Galliano es una de las conductoras extranjeras más queridas en nuestro país, esto se lo ha ganado a pulso gracias a su gran carisma, el cual demostró en su participación durante varios años en varios programas de Televisa, incluyendo ‘Sabadazo’.

Aunque su talento como conductora de televisión es innegable, otro de los aspectos que la ha vuelto tan popular en México es su impresionante imagen, pues posee uno de los cuerpos más sensuales de la farándula mexicana.

La ex esposa de Sebastián Rulli no pierde la oportunidad de consentir sus fieles seguidores en las redes sociales, no obstante, esta ocasión Cecilia Galliano se voló la barda al publicar una candente imagen de su cuerpo sin prenda alguna, dejando a los caballeros admirados por la belleza de la argentina.

Esta no sería la primera vez que la también modelo deleita a sus fanáticos con provocativas imágenes, donde saca a relucir sus encantos en diminutas prendas, y esta ocasión no sería la excepción.

Ahora, Galliano vuelve a demostrar porque es considerada una mujer tan exquisita, pues decidió levantar suspiros con una sensual fotografía donde con una pose picarona llevándose el dedo a la boca, sorprendió a todos al mostrar su anatomía al desnudo, dejando al descubierto el artístico tatuaje que se oculta en la parte baja de su espalda.

Dicha instantánea logró acumular más de 33 mil corazones rojos en su cuenta oficial de Instagram y cientos de comentarios, entre los que destaca el género masculino admirando su belleza, y otros tantos subidos de tono.

Cecilia Galliano cuenta con más de un 1,5 millones seguidores, y aunque hace algunos meses no era muy activa en la plataforma, decidió retomar su actividad en las redes, logrando conseguir en poco tiempo más suscriptores y admiradores secretos.

