Cecilia Galliano ZANGOLOTEÓ sus chichis frente Mauricio Barcelata ¡Sin pudor! (VIDEO)

Una de las conductoras más atractivas de la televisión es la querida Cecilia Galliano, que a pesar que es argentina, se ha ganado el cariño de los mexicanos con sus participaciones en la televisión mexicana.

No es novedad que Ceci Galliano resalte siempre por poseer un cuerpo envidiable, que deja más de uno con la boca abierta y a muchos otros les roba los suspiros, pues siempre hipnotiza con su escultural cuerpo.

Pero eso no es todo, pues Cecilia Galliano también ha demostrado que tiene uno de los mejores carismas que fascinan a sus fans y en todo momento también ha causado mucha gracia en sus redes sociales, al estilo la cantante Thalía.

Es por eso que en esta ocasión a asistió a una cena de gala en donde puso todo su carisma frente a los asistente, entre los que se encontraba el actor Mauricio Barcelata, que en alguna ocasión se burla de las imprudencias de la bella conductora argentina.

Pero fue a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en donde la propia Cecilia Galliano ha mostrado que en plena cena no se olvida de ser divertida y ha causado las risas de varios de los presentes en su mesa; ya que en algun momento se pone a cuestionar el platillo que se encuentran comiendo.

Pero eso no es todo sino que en un video Barcelata, menciona: “La voy a sacar más, la voy a sacar un poco más, que no se quede ya tanto tiempo en su casa guardada, Galliano”, a lo que ella responde los siguiente: “Perdonen, como no salgo nunca, miren como brillo, me use todo porque es la primera vez que me sacan”.

Luego se ve que al momento que la conductora muestra los brillos de su elegante blusa sin pudor zangolotea sus chichis frente al actor Mauricio Barcelata, además de que le dice que se ha puesto de todo para la cena.

