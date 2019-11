Cecilia Galliano ¡Qué la PIQUEN de frente! Así lo ha exigido (VIDEO)

Cecilia Galliano es una sensual conductora que recientemente ha impactado en un video en donde aparece haciendo una sugerente revelación que ha causado revuelo en las redes sociales.

Resulta que la sensual conductora de orígenes argentinos ha publicado en alguna de sus historias de Instagram un video que ha causado furor entre sus seguidores, pues aparece haciendo una tremenda revelación a sus estilistas mientras están arreglándole el cabello.

En el video la sensual Cecilia Galliano aparece diciendo “a ver ahora me tienes de frente, picotéame, eh, picotéame, a verdad”, a una de sus colaboradoras y que con mucha gracia sonríen por lo que la frase sugiere.

Hay que destacar que la argentina posee un cuerpo envidiable, pues siempre se ha mostrado carismática ante los televidentes, pero también ha demostrado que tiene uno de los mejores carismas que fascinan a sus fans.

Por eso no es novedad que haga todo tipo de bromas con la gente que la rodea, como en esta ocasión que hace uso de su doble sentido para relajarse mientras le acomodan el cabello .

BUSCA EL AMOR EN TINDER

Hace poco salió a la luz que la famosa Cecilia Galiano confiesó que en sus intentos por conocer a alguien en la red social Tinder y contemplar la posibilidad de llegar a tener algo serio, ha fracasado, pues los resultados que tuvo no fueron los que ella hubiese esperado.

Únete a nosotros en Instagram

Fue la misma conductora quien confesó que usó un tiempo la app de citas Tinder, pero no tuvo suerte para poder conocer a algún caballero y tener con él una cita, como la tienen muchas personas, es por eso que en entrevista con distintos medios de comunicación en Ciudad de México, Galliano relató que en una de sus experiencias platicó con un caballero y no le creyó que fuera ella.

TE PUEDE INTERESAR: Cecilia Galliano “ENCUERAD@” se montó en una bicicleta ¡Chulada! (FOTO)

Cuando le dije mi nombre, me contestó: 'Mira estúpida, el Tinder es para conocer gente, no para hacerse pasar por artistas...¡Y me bloqueó!".

Hay que recordar que Cecilia, quien es originaria de Argentina y lleva varios años viviendo en México, donde ha hecho su carrera artistica, debutará próximamente en teatro con el espectáculo Soltera a los 40.