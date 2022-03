Cecilia Fuentes hace revelaciones sobre su medio hermano Luis de Llano

La denuncia de la cantante Sasha Sokol, quien acusó a Luis de Llano de abuso, sigue dando de qué hablar. Y es que la noticia cimbró al mundo del espectáculo, pues salieron a flote otras denuncias. Además de que algunos internautas han rascado en el pasado del presunto victimario. Ejemplo de ello es la fuerte declaración que hizo la hermana de Luis de Llano.

A través de redes sociales, los internautas han retomado las declaraciones que dio hace tiempo Cecilia Fuentes, hermana del productor de Televisa, escritora e hija de Rita Macedo (mamá de Luis de Llano) y del laureado escritor Carlos Fuentes.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Cecilia hizo varias confesiones sobre su familia, ella es autora del libro "Mujer en Papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo".

Cecilia Fuentes habla sobre Luis de Llano en entrevista

Cecilia Fuentes media hermana de Luis de Llano hace revelaciones en su libro

Reveló que su hermano el productor de Televisa Luis de Llano siempre la odió, pues ella era más cercana a su madre. Reveló que el productor le hizo muchas cosas que no las diría públicamente porque lo prometió.

“-Luis- siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana… me hizo muchas cosas que no voy a decir porque se lo prometí”, indicó.

Ante la petición de que contara lo que le hizo Luis de Llano, la escritora indicó que al parecer para el productor sólo son calumnias, aunque su hermana Julissa sabe lo que pasó. “Prometí no decirlo porque dice que son calumnias, pero Julissa y yo sabemos que no, ella sabe de lo que estoy hablando”, agregó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, hasta el momento Luis de Llano no ha hablado sobre la denuncia que se hizo en su contra. Tampoco se sabe a qué se refería Cecilia Fuentes con lo que prometió no contar.

