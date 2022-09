¿Cazzu se deformó el rostro? La rapera recibe críticas por esta fotografía

Cazzu es una exitosa rapera argentina que además de triunfar en la música ahora mismo se encuentra en e la mira de todos debido a su relación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

Desde que se les vinculó sentimentalmente la pareja ha dado de qué hablar por sus apariciones en público e inclusive por sus interacciones con otras personas.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Cazzu fue captada bailando junto a otra mujer en pleno escenario, lo que causó que algunos internautas comenzaran a especular sobre la relación de la argentina con el mexicano, sin embargo ahora una fotografía ha preocupado a todos por la apariencia de su rostro.

Fans se preocupan por el rostro de Cazzu

Esta es la fotografía que causó revuelo entre los fans de Cazzu

La rapera argentina Cazzu llama la atención no sólo por su talento para la música, sino también por su indiscutible belleza que impllica no sólo su cuerpo si no su rostro .

Sin embargo ahora muchos fans se han preocupado por la artista debido a que ha compartido una fotografía en la que luce irreconocible.

Ultimamente han sido muchos los artistas que han sufrido por el bótox mal aplicado y parece ser que Cazzu se volvió parte de esta lista, pues en su imagen se le nota unos labios extrañamente más carnosos e hinchados que de costumbre.

Además de que otra de las zonas que se ven alteradas son sus mejillas, además de que en publicaciones anteriores se veía una arruga al costado de sus labios que ya no se encuentra en su rostro.

Mientras que sus ojos se encuentran jalados en exceso. De inmediato sus seguidores notaron el cambio de la cantante por lo que han comenzado a escribir en los comentarios, incluso mencionaron que se trata de un disfraz.

“ Juro q pensé q era alguien disfrazada de cazzu”, “ Alguien más vio que se re hizo algo en la cara”, “ Lo que sea que estés consumiendo o practicando o lo que sea que estés habituando, déjalo en serio te ves demacrada” “ No, qué te hiciste Cazzu”, escribieron los usuarios.

Algunos intentaron justiciar esta apariencia al decirles que la se nota esto debido a que no el fleco que comúnmente usa, mientras que para otros fue culpa del maquillaje.

¿Quiénes son los ex novios de Cazzu?

Cazzu y CRO cuando eran novios

La rapera argentina ha estado vinculada a distintos hombres dentro de la industria de la música el más conocido es el rapero argentino CRO, con el que mantuvo una relación pero se separaron para que ambos cumpliearan sus metas profesionales.

Aunque no fue el único pues por un tiempo se le relacionó con el mismísimo Bad Bunny; este rumor surgió luego de que Cazzu fuera vista en varias ocasiones con el Conejo malo, sin embargo ninguno de los dos confirmó la relación, pues ambos son muy herméticos en esos temas.

