Cazzu reta a la censura de Instagram con sexy fotografía

La nueva foto de la cantante argentina dejó con la boca abierta a todos sus seguidores.

Cazzu despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a una nueva y sexy fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la cual reta a la estricta censura de la plataforma al aparecer presumiendo su cuerpo desnudo frente al espejo.

En la imagen podemos ver a la cantante originaria de Fraile Pintado, Jujuy en la provincia de Ledesma, Argentina posar de manera coqueta frente al espejo mientras cubre el espectacular cuerpo desnudo que posee a sus 28 años de edad con una chaqueta de cuero negro que deja muy poco a la imaginación.

La cantante retó a la censura al enseñar de más en nueva foto para Instagram.

Sin embargo, el detalle que hizo enloquecer a todo mundo es que la intérprete de ‘Nena Trampa’ no tuvo problema en mostrar su pezón ante la cámara, lo cual provocó que su fotografía fuera eliminada de Instagram. No obstante, ella no se dio por vencida y volvió a compartir la fotografía, ahora censurada con un emoji de un corazón negro.

La publicación no pasó desapercibida para sus más de 10.5 millones de seguidores en Instagram, quienes le dedicaron cientos de piropos en la sección de comentarios y se encargaron de hacer viral la sexy fotografía que a más de uno ha dejado en shock total.

Cazzu y su historia de amor con Christian Nodal

La pareja ya no tiene problema en presumir su amor al público.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Cazzu y Christian Nodal han decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Y todo parece indicar que su romance va de maravilla, pues la pareja no duda en demostrarse cariño a través de las redes sociales.

Luego de haber sido captados caminando de la mano por las calles de la Antigua Guatemala en junio pasado, los dos han gritado su amor a los cuatro vientos, del cual no se sabe mucho al respecto ni como inició pero que sí ha sido duramente criticado por los fans.

¿Cómo se volvio famosa Cazzu?

Hoy en día, Cazzu es considerada una joven promesa del trap en Argentina y Latinoamérica.

Cazzu inició su carrera artística en 2017 y poco a poco comienza a destacar gracias a su talento, el cual la llevó a obtener una nominación en la categoría Mejor Artista Nuevo en los Premios Latin Grammy 2020. Hoy en día, es considerada una de las jóvenes promesas del trap en Latinoamerica.

