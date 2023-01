Cazzu explota en pleno concierto al ser abucheada: “No tienen los hue...”

Cazzu explota contra sus público en pleno concierto.

Cazzu está en medio de la polémica, pues durante su presentación en el Festival Bum Bum en Argentina, terminó siendo abucheada, ante esto, la cantante no soportó la actitud de su público y arremetió en contra, exigiendo que la respetaran.

Recordemos que Cazzu en los últimos meses se ha encontrado alejada de los reflectores, pues al parecer está disfrutando de unas vacaciones en compañía de su novio Christian Nodal.

Sin embargo, tuvo su regreso con el festival Bum Bum, que se realizó en Córdoba, Argentina, aunque al parecer no era de las cantantes más esperadas, pues terminó recibiendo gritos que exigían que se bajará del escenario, situación que no pudo ignorar, acaparando los chismes de la farándula, al arremeter contra su público.

Cazzu es abucheada en Argentina

¿Qué pasó con Cazzu?

El festival Bum Bum reunió a varios cantantes reconocidos en Argentina, entre ellos Cristian Castro, Miranda, La Barra, Cazzu y “La Mona Jiménez”, este último el más solicitado.

El evento transcurría a la perfección, esto hasta cuando fue el turno de Cazzu de subir al escenario, pues el público comenzó a exigir que se bajará, para darle paso al cantante principal.

Ante ello, la cantante y novia de Christian Nodal, no se quedó callada y exigió a los asistentes que la respetaran, pues reconoció que se necesita de mucha valentía para subir a un escenario:

“Soy una señora, me tenés que respetar. Hay que tener un montón de hue… para subirse a un escenario, hay muchos, hay muchos chabones que no tienen los hue… Me paro orgullosa acá y al que no le guste ya fue” dijo.

De igual forma, la cantante le dedicó su presentación, a todas esas personas que la abuchearon, desatando gran furor entre los asistentes, quienes de forma inmediata viralizaron el momento.

Esta no es la primera ocasión en la que Cazzu termina siendo abucheada en un concierto, pues recordemos que en su visita a México, la cantante sufrió un bochornoso momento, esto tras lanzar un polémico comentario contra la selección mexicana de futbol.

Te puede interesar: Antes y después: Así lucía Cazzu en sus inicios como trapera

Cazzu y Nodal

¿Qué ha pasado entre Cazzu y Nodal?

Aunque Cazzu y Christian Nodal se han mantenido lejos de los reflectores de la farándula en las últimas semanas, son consideradas como una de las parejas más polémicas.

Recordemos que la pareja comenzó su romance, a los tres meses de que Christian Nodal anunció su separación de Belinda, luego de dos años juntos.

Y aunque al principio de su romance, Christian Nodal y Cazzu mantenían su romance en secreto, se han dejado ver en sensuales sesiones juntos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram