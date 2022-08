¿Cazzu enamorada de Maluma? Estas polémicas declaraciones causan furor

Cazzu confiesa que le gustaría tener una cita con Maluma.

En una reciente entrevista Cazzu, pareja actual de Christian Nodal se sinceró y confesó que le gustaría tener una cita con Maluma, lo que ha causado furor en redes sociales.

La cantante argentina de 28 años y el mexicano Christian Nodal se han convertido en una de las parejas seguidas del espectáculo, a pesar de su intento por mantener en privado su romance, la prensa insiste en conocer los detalles.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que desde que Nodal terminó con Belinda, su vida sentimental ha acaparado los chismes de la farándula, sin embargo el mexicano asegurá que prefiere mantener su vida privada alejada de las entrevistas.

¿Cazzu se le declara a Maluma?

¿Qué dijo Cazzu de Maluma?

La cantante Cazu, reveló en una entrevista para la cadena ‘Telefé’ que tuvo una cita amorosa con Bad Bunny hace varios años.

“Él era el otro Bad Bunny. Hoy ya ni me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, no era el Bad Bunny de ahora. No sé si nos acordamos de nosotros” contó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores, es que el nombre de Maluma salió a relucir en dicha entrevista, confesando que le gustaría tener una cita con él.

“Con Maluma sí tendría una cita pero no sé si él quiera tener una cita conmigo” reveló, lo que generó gran polémica en redes sociales, pues se cree que actualmente mantiene un romance con Christian Nodal.

Christian Nodal y Cazzu

¿Qué ha pasado con el romance de Christian Nodal y Cazzu?

Hace unos meses Christian Nodal y Cazzu fueron captados tomados de la mano en Guatemala, lo que generó rumores de un romance.

Aunque han sido captados en múltiples ocasiones besándose y constantemente acompañandose a sus respectivos conciertos, ninguno de los dos ha hablado sobre su relación.

Sin embargo, algunos rumores han revelado que Christian Nodal y Cazzu están muy enamorados, por lo que incluso pronto podrían vivir juntos.

