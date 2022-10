Causa fuertes molestias en fans la actitud de Macky en MasterChef Celebrity

En la reciente emisión de MasterChef Celebrity se vio que Macky se enfrentó a los jueces cuando acusaron a su equipo de hacer trampa, pero la exparticipante de Exatlon, ya ha protagonizado diversas controversias a lo largo del reality y esta es otra más.

Es por eso que muchos internautas exigieron la expulsión de la concursante, mientras que otros manifestaron que los chefs tienen algo personal en su contra, por lo que sin duda alguna, MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas favoritos de los televidentes, pues domingo a domingo se viven todo tipo de emociones y controversias que continuamente dan de qué hablar.

En esta ocasión, uno de los temas más hablados es la actitud que ha tenido últimamente Macky González en el reality, coronándose como una de las concursantes más problemáticas por su actitud con los jueces.

La actitud de Macky

En la más reciente emisión del concurso, la exparticipante de Exatlon protagonizó una fuerte pelea con los chefs, luego de que acusaran a su equipo de haber hecho trampa en el primer reto al no presentar un platillo con menos de 500 calorías.

Se destaca que todo ocurrió cuando la joven, Francisco Gattorno, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta habían obtenido su pase al balcón con su atún, sin embargo, los chefs hicieron hincapié en que su comida había sobrepasado el número de calorías solicitado al utilizar demasiado aceite en su preparación.

Tal parece que el comentario del español provocó que los ganadores tuvieran que enfrentarse al reto de salvación, provocando la molestia en la atleta, quien no dudó en asegurar que no hicieron trampa y que era injusto que bajaran a su equipo del balcón.

Exigen la salida de Macky

Comentarios Macky

Como era de esperarse, la postura de la polémica Macky González no pasó desapercibida por los grandes fans del reality y muchos pidieron su expulsión inmediata: “Es una prepotente y engreída”, “Pesada”, “Ojalá ya la saquen”, “Esa tipa no sabe seguir reglas”, “Macky ya que salga, no sabe cocinar; es terca y respondona”, “Ya sáquenla, es una malcriada”.

Cabe destacar que aunque diversos internautas exigieron la salida de la atleta de MasterChef Celebrity, algunos aseguraron que los jueces tenían “algo personal” en contra de la concursante: “Ya la tiene contra Macky”, “Eso ya es personal”, “Qué poco profesional”, “Ya es muy notorio que la traen contra Macky”, “El chef Pablo es muy grosero”.

