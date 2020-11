“Caught in Time” destrona a Kimetsu no Yaiba: Mugen Train en China

El gran éxito de Japón, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, continuó su reinado en la cima de las listas locales este fin de semana, a pesar del lanzamiento de anime Stand By Me Doraemon 2. El lunes es feriado en Japón, por lo que no se espera que las cifras oficiales completas del fin de semana se informen hasta el martes.

Sin embargo, según las estimaciones de las fuentes de Deadline, Demon Slayer superó la marca de los 25.000 millones de yenes (241 millones de dólares) durante la sesión de FSS. La adaptación de anime pronto debería superar a Frozen para convertirse en la tercera película más grande de todos los tiempos en el mercado.

También se estima que Kimetsu no Yaiba está en alrededor de $20 millones de lanzamientos en mercados como Hong Kong y Taiwán. Junto con el total estimado en Japón, eso ahora convertiría a Mugen Train en la película número 5 a nivel mundial de 2020, y la película número 3 a nivel internacional después de seis fines de semana.

Foto: Ufotable

Nueva película líder en China

Sin embargo, Demon Slayer no fue la película principal en la taquilla internacional en esta sesión. Esos accesorios van para el drama criminal protagonizado por Daniel Wu, Caught In Time, que recaudó 31 millones de dólares en su debut en China.

También nuevo en China fue Groenlandia de STX, que fue lanzado localmente por CFG y JL Vision. El thriller de Gerard Butler se estrenó detrás de Caught In Time y The Sacrifice (este último cruzó RMB 1B esta semana para llevar su cumbre a $161.5M hasta el domingo).

Groenlandia recogió 3,4 millones de dólares en China en más de 14.000 pantallas, con un rendimiento mejor que algunas otras entradas recientes de Hollywood, pero aún más bajo de lo que se esperaba, especialmente porque Butler sobresale en el mercado.

Groenlandia tiene solo un 5.7 en el sitio de reseñas Douban y un 7.9 en Maoyan, y la piratería es probablemente un factor aquí. También enfrentó la competencia de Paw Patrol: Mighty Pups, ahora con $9.6 millones a través de su segundo cuadro.

Poco a poco, cines de todo el mundo están abriendo sus puertas con las respectivas medidas sanitarias, ya que el COVID-19 no parece disminuir su amenaza en lo que queda de 2020 e inicia 2021. El éxito de Kimetsu no Yaiba en Japón es enorme y La Verdad Noticias cree que una segunda temporada de anime es el siguiente paso de la franquicia animada por Ufotable.

