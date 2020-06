Cate Blanchett sufrió terrible accidente con sierra eléctrica

La famosa actriz Cate Blanchett ha pasado sus días de encierro por la pandemia del coronavirus acompañada del resto de su familia en Inglaterra, donde tiene una mansión en East Sussex y en la que ha aprovechado para realizar trabajos en su hogar.

Al igual que muchos famosos, Cate ha tomado estos días de descanso en casa para realizar pequeños trabajos de mantenimiento que llevaba tiempo postergando en su hogar, y uno de ellos le causó una herida en la cabeza.

La protagonista de “Blue Jasmine” no dio detalles acerca del trabajo que se encontraba haciendo al momento del incidente, pero sí confirmó que sufrió una lesión mientras usaba una sierra eléctrica con las manos.

Cate se golpeó fuertemente la cabeza con la sierra

Estos hechos fueron confirmados por la misma actriz, durante su participación en el podcast de la ex primera ministra australiana Julia Gillard “A Podcast of One's Own” en donde declaró que se encontraba bien y que no era necesario generar pánico por su estado de salud.

"Es verdad que ayer tuve una especie de accidente con una sierra eléctrica, que suena muy, muy emocionante, pero no lo fue" añadió la estrella.

También agregó que todo pasó sin que hubiera que lamentar heridas de gravedad, ya que solo se trató de un golpe no muy grave en la cabeza, pero que no ha resultado en nada que comprometa su salud.

La actriz de "Thor" declaró en 2017 que le encanta trabajar en su hogar y que le encantaría ser mejor en la jardinería y esa fue una de las principales razones para mudarse a una casa en el campo, ya que su madre le había inculcado el amor a este hobby puesto que era una jardinera maravillosa con un talento fabuloso para hacer crecer las plantas.

Cate Blanchett no es la primera celebridad en ser víctima de una extravagante lesión durante el confinamiento: el guitarrista de Queen Brian May dijo el mes pasado que fue hospitalizado después de lesionarse los glúteos en un incidente de jardinería.