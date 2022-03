Caso Cerrado ¿Tiktoker grabó uno de sus capítulos? Esta es la cruda verdad. Foto: TikTok liakathe

Muchas y muchos son verdaderos fans del programa Caso Cerrado, mismo que es protagonizado por la famosa conductora Ana María Polo, pero ¿sabías que todo podría ser actuado?, aquí te contamos la historia de una tiktoker que aseguró, le pagaron para asistir, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la primera emisión de este show fue el 2 de abril de 2001 y hasta ahora, a pesar de que ya no hay capítulos nuevos sigue muy vigente entre sus fans, ¿ya lo has visto?

Anteriormente te contamos a qué se dedica la Doctora Polo; sin embargo, ahora te diremos por qué no deberías creer al 100% lo que ocurre en este exitoso programa.

Caso Cerrado ¿Tiktoker confiesa que todo es actuado?

Lia Kathe. Foto: www.debate.com.mx

Fue la usuaria liakathe de TikTok quien reveló que cuando tenía tan solo 8 años de edad sus padres la llevaron a los Estados Unidos para grabar por dos días un capítulo de este famoso show, y aseguró que quienes presentan los casos son personas comunes que son contratadas para representar historias.

Según lo indicó la tiktoker, las personas que van no deben memorizar un guión, pero sí deben estar conscientes de que puede y que no pueden decir según lo indicado en la historia que van actuar, por ejemplo, en su caso le pidieron que dijera groserías, aunque ella no lo hizo porque no le gusta, pero el personaje si lo requería, ya que, se trataba de una niña que las decía porque sus padres tenían una banda de rock cuyas letras usaban ese tipo de términos.

Además, reveló que el programa les pagó el viaje completo a los Estados Unidos y a cada integrante de la familia les pagó 50 dólares, algo que se podría traducir en pesos actuales como a un aproximado de mil 46 pesos.

También dijo que la grabación del capítulo comenzó a las 5:00 horas y concluyó a las 3:00 horas del día siguiente.

¿Dónde se puede ver el programa?

Programa de Telemundo. Foto: telemundo.com

Puedes verlo por medio de la página oficial de Telemundo, así que, no hay horario ni día para hacerlo, siempre que puedas y mientras siga disponible en el sitio web podrás hacerlo sin inconvenientes.

