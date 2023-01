Casio le cierra la boca a Shakria, este reloj cuesta mucho más que un Rolex

Casio le cierra la boca a Shakria, este reloj cuesta mucho más que un Rólex

No cabe duda que Shakira es una de las grandes superestrellas del mundo del espectáculo y el entretenimiento, motivo por el que su más reciente canción es todo un éxito, sin embargo, entre la tiradera a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía, su actual novia, la marca de relojes japonesa, Casio, también resultó ofendida.

Y es que la sesión 53 de Bizarrap en la que tuvo como invitada a Shakira, ha sido una de las cosas que más ha dado de qué hablar en las últimas horas, con lo que se han hecho miles de memes y opiniones vertidas por lo dicho en la canción de la barranquillera.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el revuelo ha sido tanto que incluso otros artistas como Danna Paola han defendido a Shakira de las críticas en internet.

Casio le responde a Shakira

Una de las frases más memorables del último sencillo de la famosa cantante colombiana es "Cambiaste un Rólex por un Casio", haciendo referencia a que cambió a alguien con clase por un alguien sin valor, lo que le valió la contestación de la marca japonesa en su twitter en español quienes lo primero que hicieron fue responder de manera irónica colocando un tuit que decía " Oye y ese ataque gratuito", mientras colocaba el link hacia la canción.

Pero esto no terminó ahí, sino que la marca cambió su descripción por un "Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía",

Sin embargo, esto no ha quedado ahí. Porque se recordó el reloj que la marca lanzó en 2020 en conmemoración de sus 35 años de existencia, el modelo G-Shock G-D5000-9JR bañado en oro de 18 kilates, que contaba con carga solar, retroiluminación LED y tecnología multiband 6.

El "Pure Gold Edition" nacio como un reloj conceptual, pero acabó siendo una edición limitada de solo 35 unidades y la venta de cada reloj costó 7.7 millones de yenes, es decir unos 70 mil dólares

¿Cuánto cuesta un Rólex?

No cabe duda que Rólex es y seguirá siendo una de las mejores marcas de relojes de lujo, por lo que sus artículos son tan exclusivos que se venden por precios exorbitantes, y aunque hay una gran cantidad de modelos y los precios varían, al parecer el modelo de casio anterior los sigue superando por varios miles de dólares. Aquí dejamos una lista de ellos.

Date-Just. 10 mil 850 USD

Oyster Perpetual. 6 mil 650 USD

Lady-Date Just. 40 mil 250 USD

Sky-Dweller. 43 mil 200 USD

Cellini. 44,700 USD

Air-King. 8 mil 050 USD

GMT-Master II. 11 mil 950 USD

Yacht-Master. 30 mil 600 USD

Submariner. 9 mil 700 USD

Cosmograph Daytona. 37 mil 700 USD

Sea-Dweller. 18 mil 350 USD

Explorer. 12 mil 050 USD

Milgauss. 9 mil 900 USD

