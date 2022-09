Casimira de “Cero en conducta” ¿Cómo luce actualmente la actriz

Televisa ha tenido una gran lista de destacados programas, entre ellos “Cero en conducta” que fue uno de los más exitosos de la televisión mexicana, pues a pesar de tener muy pocas temporadas.

El público aún recuerda a sus personajes con cariño, como es el caso de "Casimira", la niña nerd del salón de Jorgito. Sin la caracterización y con el paso de los años, la celebridad luce muy diferente, pero no ha perdido su encanto y belleza que la distinguía.

"Casimira Beteta Mirón" fue un personaje interpretado por Mariela Roldán que apareció en los primeros episodios de la serie creada por Jorge Ortiz de Pinedo y que tuvo un gran éxitos de vistas en Televisa.

De acuerdo a la historia, la joven era la más estudiosa del salón, por lo que al principio no recibía los castigos de la maestra Canuta y profesor Virolo, sin embargo, al pasar los capítulos esto comenzó a cambiar y al igual que sus compañeros era acreedora a reglazos.

Es por eso que el personaje es recordado porque tenía problemas de miopía, por lo que tenía que usar unos lentes con mucho aumento. Todos aseguraban que era muy bonita, sin embargo, los lentes tan grandes no dejaban ver su rostro.

También se puede recordar que vestía el uniforme, que al igual que sus compañeras era muy corto, por lo que se lograba ver su esbelta silueta, así como su abdomen plano, algo bastante sexy.

¿Cómo luce actualmente Casimira de Cero en Conducta?

En 2002, el personaje de "Casimira", al igual que el de "Homerito", interpretado por Homero Ferruzca, y otros papeles, salieron de la serie "Cero en conducta", por lo que ya no se volvió a ver en pantalla.

Sin embargo, desde ese momento obtuvo muchos fanáticos quienes gracias a las redes sociales han podido encontrarla y seguirla, para no perderse ninguna de sus actividades profesionales.

Mariela Roldán, actriz que interpretó a la nerd del salón, actualmente ya no se encuentra actuando en la televisión, sin embargo se mantiene activa en el medio artístico, pues dejó los foros de grabación para cambiarlos por las cabinas, porque se convirtió en locutora de radio, en donde ya lleva varios años al aire.

Cabe destacar que Roldán estuvo un tiempo en "Amor", pero ahora se encuentra "Radio Miled", en donde habla de diferentes temas e invita a algunos expertos, entre ellos la espiritualidad, algo que parece la apasiona: "Mira la verdad no sé si lo hago bien o no, simplemente pienso que me gusta estoy satisfecha, soy congruente con lo que digo, con lo que hago”.

