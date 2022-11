Casi se suicida la hija de Toñita por problemas emocionales

Toñita habló con la prensa rosa para manifestar que como ser humano también tiene derecho a "quebrarse", que siente y que le duelen las cosas. Esto a colación de haber explotado tras las críticas que recibió en el reality de baile "Campeón de campeones".

Después de pedirle a los medios de comunicación su "espacio vital" para poder atender sus problemas personales, en especial los de su hija quien atentó contra su vida, pues padece de "depresión y ansiedad",

Resulta que la exacadémica aseguró que también ella tiene depresión, un tema que siempre ha tocado y desde el cual también la han atacado, pues sus detractores consideran que es "drama".

Toñita revela que sufre depresión

Por si fuera poco, la famosa Toñita asegura que a veces no es capaz de soportar éste tipo de situaciones que son delicadas y difíciles. De igual manera, le envió un mensaje a todos aquellos que se burlas de las personas en dichas condiciones:

"Está en juego una vida y esa vida puede mejorar si quitamos el bullying a las personas por odio al artista porque hay pleitos con otro artista. A los fanáticos locos que agredieron a mi hija cuando tenía 9 años porque no me llevaba con mi excompañera... por eso peleaba", reveló.

Además, Toñita dijo que la vida es sabia y que todo se sabe a su tiempo. En este caso mencionó que por ésta razón ella explotaba a la menor provocación y "no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Nada más quiero decirles que el bullying nada más lo único que hace es afectar la mente de una persona que no tiene nada que ver en esto, una persona joven que puede disfrutar en ligar de estar jodiéndola", mencionó.

Bullying que sufre Toñita y su hija

Hay que destacar que Antonia Salazar Zamora, nombre real de la cantante, reveló que el tema del bullying ha estado presente desde hace muchos años en la vida de su hija, pues lo comenzó a sufrir desde que tenía 9 años de edad cuando iba en la primaria, más el que sufrió en redes sociales de parte de los seguidores de su excompañera (Myriam Montemayor). La gota que derramó el vaso fue la separación de la veracruzana con su pareja.

"Entonces, cuando alguien les pida de favor que un ser pequeño, inofensivo que no les hace nada, háganle caso, porque también tienen hijos y esos hijos pueden padecer lo mismo aunque no de la misma manera. Te lo juro que no le deseo el mal a nadie, simplemente que se pongan en mis zapatos y si alguien les agrede a sus hijos, créanme que van a sacar las garras y los dientes por algo que ni cometieron"

"La negra de oro" como la conocen muchos, mencionó que su retoño está en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace dos años "porque ha tenido sus recaídas". De la misma forma aseguró que entendió que todo lo que le diga ella, por muy grosero que sea, no es para ella porque no está consciente de lo que está haciendo.

Cabe destacar que Toñita aclaró que el caso es complicado porque ambas sufren de depresión y ansiedad; sin embargo, dijo que no es para que se acabe el mundo y que se puede salir adelante.

