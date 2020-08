¿Casi lo MATAN Mauricio Mancera sufrió TERRIBLE incidente ¡Corrió por su vida!

Mauricio Mancera es un joven conductor que ha destacado en las importantes televisoras de México y que recientemente ha contado de un terrible incidente por el que tuvo que correr por su vida.

Resulta que no hace mucho el conductor relató que vivió momentos de terror, ya que hubo una invasión en su casa que lo obligó a correr por su vida, pues sacó conclusiones bastante estresantes.

El terrible incidente de Mauricio Mancera

El exconductor del Programa Hoy de Televisa, mediante sus redes sociales compartió un video en el que relata que la noche del viernes 28 de agosto vivió un momento de película de terror, ya que mientras descansaba en su patio su casa fue invadida y tuvo que correr por su vida; así lo relató:

Acabo de vivir uno de los peores momentos de mi vida, justo aquí había una araña de tamaño considerable, decidí matarla valientemente con mi chancla y cuando la mate, escena de película de terror, salieron tres mil 553 arañas chiquititas corriendo por todos lados.

Por si fuera poco, después de tremendo susto el exconductor del Programa Hoy, señaló que estaba seguro que todas esas pequeñas arañas mientras él dormía iban a ir a atacarlo para vengar la muerte del papá, algo que lo mantuvo muy inquieto toda la noche, señalando que corrió por su vida.

No mam... salí corriendo por insecticida, pero ya las arañitas se están metiendo, los perros ladraban, no, no mam..., no mam..., estoy seguro que fueron por el papá y en la noche van a venir a ching... más arañas, así que prendan el cirio para que sobrevivan.

Al parecer tras este incidente al parecer no hubo más encuentros con arañas ya que el resto del sábado compartió más fotos y videos de su día y no ha vuelto a mencionar ningún tipo de asalto a su persona en cuento al hecho sucedido.

¿Crees que Mauricio Mancera es aracnofóbico? ¿Te gustaría ver a Mauricio Mancera en actuando en la TV?