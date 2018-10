¡Casi la mata! Carmen Salinas acusó a Maluma de casi atropellarla (VIDEO)

La primera actriz Carmen Salinas es una de las figuras más queridas de México, pues ha formado parte de muchas de las producciones más emblemáticas del país.

Ahora la actriz de 79 años reveló que por poco y ocurre una tragedia por culpa de un famoso cantante.

Carmen Salinas reveló la impactante noticia en el programa Hoy y dijo que pudo morir atropellada nada más y nada menos que por culpa de… ¡Maluma!

Reveló que tuvo un susto de muerte, pues no es un secreto que el famoso reggaetonero jamás entra a las instalaciones de televisa caminando, si no que siempre lo hace a bordo de un automóvil.

Durante la entrevista la icónica actriz dijo lo siguiente:

"Ay, Maluma, no sabes cómo me encanta este muchacho, cómo lo admiro. Pero venía yo caminando y venía una camioneta y casi me atropella. Y entonces le digo: “¿qué onda, a quién traes ahí?”. Y me dice: “No, voy por el señor Maluma"