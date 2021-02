Carter Reum, prometido de Paris Hilton confiesa lo que no le gusta de la famosa

Carter Reum ha experimentado el lado desordenado de Paris Hilton.

Durante la primera entrevista de la pareja recién comprometida junto con el coanfitrión Hunter March en el podcast de la estrella, This is Paris, que se estrenó el 22 de febrero, el emprendedor reveló la leve molestia que hace su nueva prometida.

"Lo bueno y lo malo de una mente creativa como la de Paris, su creatividad fluye en la música, el arte y todas estas cosas", dijo Carter.

"Y cuando se trata de mantener la casa limpia, su creatividad también se manifiesta. A menudo hace referencia a, 'Oh, está en el dormitorio, debajo de esto, después de esto, detrás de esto. Todos los días es como una búsqueda del tesoro", declaró el empresario.

Paris estuvo de acuerdo: "Sí, no soy la persona más organizada del mundo. Lo siento. Aprenderé, seguro".

Sin embargo, Carter señaló adorablemente: "Sí, no creo que vayamos a cambiar eso. Creo que tendremos que aceptarlo. Si esa es la única razón por la que no eres perfecta, podría ser mucho peor".

Esto es lo que a Paris Hilton no le gusta de su prometido

Entonces, ¿qué hace a Carter un poco menos que perfecto? "Creo que lo único que trabajas es mucho", confesó la estrella de reality y redes sociales. "Este hombre trabaja más duro que nadie que haya conocido en mi vida. Pensé que trabajé duro. Él hace volar a cualquiera, a mí y a cualquiera, fuera del agua".

Carter Reum, quien solo se unió brevemente a la entrevista antes de saltar a otra llamada de Zoom, reveló que él y Paris planean tener gemelos en los próximos cinco años.

"Queremos gemelos", confirmó la fashionista. Paris ya tiene un nombre elegido si es una niña, London Marilyn Hilton Reum, aunque los novios aún no sabe el nombre del niño.

Antes de que Carter se uniera a la conversación, Paris Hilton detalló su propuesta súper romántica durante la celebración del 40 cumpleaños de la estrella el 17 de febrero.

Hilton y Reum se han mostrado como una pareja muy enamorada, ellos esperan pronto tener bebés y formar una familia/Foto: Entertainment Tonight

"Abrió la caja y se veía como una luz en el anillo, y brillaba", recordó Paris. "Fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida, y me la puse y me asusté, y luego él dijo que había otras personas aquí que querían celebrar con nosotros".

"Y luego de los arbustos, como de repente, mi hermana, su esposo, mi hermano y su esposa, su mamá y su hermano salieron", relató la también cantante y actriz. "Fue tan lindo que pensó en tener a nuestras familias allí para celebrar el momento", felicitó, "y todos nos estaban espiando".

