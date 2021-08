Carrie Bradshaw y Mr. Big se reencuentran en el reboot de “Sex and the City”

A través de las redes sociales revelaron las primeras imágenes de Carrie Bradshaw y Mr. Big quienes realizaron su primera escena para el reboot de “Sex and the City”. La esperada serie lleva por nombre “And Just Like That” y ha dejado emocionados a los fanáticos.

Y es que, la actriz Sarah Jessica Parker y el actor Chris Noth han causado furor debido a la presencia de sus inolvidables personajes para la nueva serie, una producción de HBO Max, pues recordamos que las primeras fotografías del proyecto han sido compartidas en Instagram.

En La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de julio que se reveló la primera imagen del reboot de "Sex and the City" pero aquella instantánea dividió opiniones en las redes sociales ya que no aparece el personaje Samantha Jones, papel que fue interpretado por Kim Cattrall.

Personajes aparecen en reboot de “Sex and the City”

Carrie Bradshaw y Mr. Big causan furor en redes sociales

El personaje además de tener una reunión con café con la ex esposa de Mr. Big, Natasha, también Carrie se ha encontrado en sus desayunos con Miranda y Charlotte, quienes han lucido espectaculares looks como parte de la nueva serie de HBO Max.

En las primeras fotografías de Carrie y su esposo Mr. Big aparecen en las calles del barrio de Chelsea, lo que remonta al primer encuentro que los personajes tuvieron en el capítulo número uno de la serie de televisión, pues la pareja tuvo su primer encuentro en Manhattan.

Cabe mencionar que desde el inicio de su relación, surgieron desencuentros, dudas así como tiempos de separación, pero a pesar de las adversidades, Carrie se casó con Mr. Big en una ceremonia muy sencilla rodeada de sus mejores amigas y amistades.

Carrie Bradshaw y Mr. Big en una nueva escena del reboot de “Sex and the city”

Algo que llamó la atención de las primeras fotografías de la nueva serie fue el atuendo de la actriz, sus zapatos, de Duchessa Gardini le dan un estilo único a su personaje, mientras que su falda de lunares que combinó con una bolsa vintage resaltó la belleza de Carrie.

El estilo de Carrie Bradshaw causó furor en las redes sociales, aunque en la escena ambos personajes lucen algo serios, pues se puede apreciar algunas insatisfacciones y descontentos de la pareja lo que podría ser que tuvieron alguna de sus clásicas conversaciones.

Por otro lado, el pasado junio Sarah Jessica Parker anunció el regreso de la serie, pues a través de su cuenta social de Instagram compartió una adorable fotografía para revelar a sus fieles seguidores sobre el nuevo proyecto que ya empezó con las grabaciones.

¿Cuántos episodios tiene Sex and the City?

La serie Sex and the City lanzó 94 episodios y 6 temporadas

Los episodios que se lanzaron de la serie de televisión fueron 94, pero debido al éxito del proyecto lanzaron dos películas que emocionaron a los usuarios, sobre todo en la primera cinta donde Carrie sufre una decepción amorosa por parte de Mr. Big, quien dejó plantada a Bradshaw en el altar.

Con respecto al reboot de Sex and the City, dieron a conocer que serán 10 episodios con una duración de 30 minutos, lo que ha dejado impacientes a los usuarios que desean conocer más detalles de la serie. Por el momento no han revelado cuándo se estrenará el proyecto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!