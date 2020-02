Caroline Flack, ex conductora de TV fue hallada sin vida en su apartamento

La televisión de Reino Unido está de luto, luego de que se diera a conocer este día que la ex conductora del programa televisivo “Love Island”, Caroline Flack, fue encontrada en su apartamento muerta. Aparentemente la estrella británica se suicidó.

Caroline Flack tenía 40 años de edad, y su cuerpo fue hallado sin vida en su apartamento de Reino Unido, a tan solo unos días de haber arribado a esa nación, puesto que al retirarse del programa “Love Island”, la conductora se tomó unas largas vacaciones en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Sin embargo, el regreso de Flack a Reino Unido fue porque estaba enfrentando una demanda en su contra, por presuntamente haber agredido a su ex pareja. Pero este día su cuerpo fue encontrado en su apartamento, y aunque aún no se han dado las razones específicas de su fallecimiento, los medios locales ingleses afirman que se trató de un suicidio.

¿Quién fue Caroline Flack?

La ahora fallecida presentadora de televisión, Caroline Flack además de ser la anfitriona del programa “Love Island”, también tuvo participación en otros reality shows como “The X Factor” y “I'm a Celebrity... Get Me Out of Here NOW!”.

Caroline Flack nació el 9 de noviembre de 1979 en Londres, Reino Unido. Fue novia del cantante Harry Styles durante unos meses en el 2012. En el 2018 rompió su compromiso con Andrew Brady; y del 2019 al 2020 mantenía una relación con el tenista profesional Lewis Burton. Aunque tampoco se ha revelado quién de sus ex parejas la demandó.

Harry Styles y Caroline Flack fueron novios/Foto: Infobae

Hasta ahora se sabe que la televisión británica no transmitirá el último capítulo donde aparece Caroline Flack de “Love Island” por respeto a la muerte de la presentadora de televisión. Asimismo, el cantante británico Harry Styles, y ex novio de la conductora, tampoco ha emitido algún mensaje por el fallecimiento de la que alguna vez fue su pareja.

