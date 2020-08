Caroline Flack dejó una triste carta a su novio Lewis Burton antes de suicidarse/Foto: The Sun

La investigación sobre la muerte de Caroline Flack se reanudó hoy seis meses después de que se quitó la vida en su departamento en Londres y se reveló que dejó una nota para su novio Lewis Burton.

La causa de la muerte de la anfitrión de Love Island fue dada como suicidio por ahorcamiento cuando la investigación se abrió en febrero.

La investigación continúa con una audiencia en el tribunal forense de Poplar en Londres ante la forense Mary Hassell y la familia de Caroline asisten a través de un enlace de video. La madre de Caroline, Christine, y su hermana Jody están viendo los procedimientos a través de Zoom.

Los abogados que representan al Servicio de Fiscalía de la Corona, la Policía Metropolitana y el Servicio de Ambulancia de Londres también observan los procedimientos en línea. Los testigos también se conectarán de forma remota para dar su testimonio.

La primera declaración de testigos fue la de Stephen Teasdale, padre de la amiga de Flack, Louise, quien dijo que fue a la escena después de que la hermana de Flack, Jody, telefoneó para decir que no podía entrar a la dirección de Flack.

Él dijo: "Vinimos al piso e intentamos forzar la entrada. Pensamos en llamar a la policía pero conocimos a la casera ... Conseguimos la llave y nos metimos en el piso". Teasdale dijo que encontró el cuerpo sin vida de Flack, ahorcado.

Él dijo: "La traje (abajo) y Jody comenzó a darle RCP. Le dimos RCP por entre cinco y diez minutos, luego la policía se hizo cargo". El paramédico David O'Toole dijo que entró a la propiedad más tarde y vio a dos mujeres angustiadas en un sofá.

Dijo que la víctima parecía haber estado "muerta durante varias horas". También reveló que las mujeres dijeron que la vieron por última vez con vida a las 10:30 de la mañana de ese día.

Encontraron la carta de despedida de Caroline Flack

Uno de los miembros de la tripulación señaló una nota escrita a mano colocada en una revista abierta sobre la mesa de café. Citó, positivamente, "Lewis", que se cree que es el novio de Flack, Lewis Burton.

La nota decía: "Espero que algún día Lewis y yo podamos encontrar la armonía".

El tribunal escuchó que no se encontró alcohol en el sistema de Caroline. Ella había estado tomando un medicamento para tratar el insomnio, pero los niveles no eran fatales y un examen post mortem no encontró signos de agresión en su cuerpo.

Una declaración del testigo del Dr. Tamsin Lewis, un psiquiatra que trató a Caroline, fue presentada ante el tribunal.

Dijo que fue contactada por el asistente de Caroline el 17 de diciembre de 2019, después de la disputa de la estrella con Burton que condujo a su arresto.

El Dr. Lewis dijo que la estrella estaba en medio de una "crisis mediática" y que "no podía dormir".

Estaba "increíblemente angustiada" y explicó que se había dañado el dedo en una pelea con su novio.

Ella dijo que no era más que un "tiff de amante", pero estaba preocupada por la "tormenta mediática".

El Dr. Lewis agregó: "Su estado de ánimo parecía bajo, ansioso" y Caroline dijo que estaba "muy preocupada" y que tenía un corazón acelerado y un pecho apretado y una "sensación de fatalidad inminente".

Ella no admitió tener pensamientos suicidas, pero admitió beber en exceso para "adormecerse". El Dr. Lewis recetó tabletas para dormir y antibióticos para la lesión en el dedo.

En su declaración de testigo, Burton, explicó que Caroline había hablado sobre el suicidio y que "no estaba en un buen lugar emocionalmente".

Él dijo: "La última vez que vio a Caroline estaba muy molesta, de hecho devastada, no estaba emocionalmente en un buen lugar… Lo que más le preocupaba era el caso policial y perder su trabajo actual en Love Island, además de no poder verme".

Caroline sí tenía intención de quitarse la vida

Durante la audiencia de hoy, el tribunal escuchó que Caroline sufrió una sobredosis de drogas la noche anterior a su comparecencia ante el tribunal en diciembre pasado.

Una declaración del testigo del psiquiatra de Harley Street, el Dr. Brian Wells, fue presentada hoy ante el tribunal y reveló que Caroline había "tomado una pequeña sobredosis" la noche antes de su comparecencia ante el tribunal en diciembre pasado.

Relató que Caroline dijo firmemente que tenía intenciones suicidas y recomendó que no necesitaba ir al hospital.

Antes de Lewis, Caroline también tuvo un romance intenso con el joven cantante Harry Styles, quien al enterarse de la muerte de la conductora dijo que estaba muy triste por lo que ocurrió/Foto: Sky News

Cuando se inició la investigación a principios de este año, la oficial forense Sandra Polson dijo que la estrella "aparentemente había sido encontrada colgada" el 15 de febrero, mientras que una autopsia dijo que la causa provisional de la muerte fue la suspensión por ligadura.

La audiencia también escuchó que Caroline había hecho una llamada telefónica entre lágrimas a la madre de Lewis horas antes de su muerte, en la que dijo que "no podía hacer frente" sin él después de que se le prohibió contactarlo debido al caso penal.

El tribunal forense del álamo escuchó anteriormente cómo el cuerpo de Caroline fue identificado por su hermana gemela Jody Flack, quien debía visitarla ese día.

La ex anfitriona de Love Island, de 40 años, se quitó la vida en su departamento en Stoke Newington, al noreste de Londres, el 15 de febrero después de enterarse de que su juicio por un presunto ataque contra su novio Lewis Burton iba a seguir adelante.

Fue acusada de asalto al golpear después de una pelea en su apartamento de Londres con Burton. Caroline se declaró inocente y su novio siempre mantuvo su inocencia, mientras que su familia criticó a los fiscales por perseguir el caso contra la estrella, calificándolo de "juicio en serie".

Ella renunció a ser anfitriona de Love Island, y en una publicación inédita de Instagram publicada por su familia después de su muerte, Caroline dijo que "todo el mundo y el futuro fueron barridos bajo mis pies" después de su arresto.

A raíz de la tragedia, el Servicio de Fiscalía de la Corona dijo en un comunicado: "Nuestros pensamientos permanecen con la familia y amigos de Caroline Flack." Es una práctica normal para los fiscales realizar una sesión informativa en casos complejos o delicados después de que hayan terminado. "Esto ocurrió y descubrió que el caso se manejó de manera adecuada y de acuerdo con nuestra guía legal publicada".

