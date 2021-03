Carolina Sandoval se luce en la cocina de su casa y los usuarios la critican

Desde que Carolina Sandoval fue despedida del programa de televisión "Suelta la sopa" se ha dedicado a compartir videos con la sección "El trasnocho con Caro" o "El almuerzo con Caro", pero en uno de sus nuevos videos dividió opiniones, pero ¿Qué fue lo que hizo?

La presentadora conocida como "La Venenosa", recurrió a su ingenio y sentido del humor para subir una entrevista con el músico Jessi Uribe, pero antes de dar a conocer la plática, les cuestionó a sus seguidores cuál era el look adecuado para la ocasión.

En el clip se puede apreciar a Carolina Sandoval, ex conductora de "Suelta la sopa", con un atrevido look deportivo, pero lo que causó revuelo fue que mostró cómo se estaba probando el vestido, lo que causó diversas reacciones de los internautas.

Carolina Sandoval causa revuelo en las redes

Carolina Sandoval recibe críticas en Instagram

Y es que, en La Verdad Noticias te hemos compartido que en varias ocasiones, la presentadora de televisión ha sido criticada por la forma en que presenta sus videos, ya que lo hace usando poca ropa, pero en esta ocasión hizo una excepción.

"Estoy feliz como una lombriz y no quiero que mi invitado me vea tan encuerada". Comentó.

Debido a que presentó la sección "El almuerzo con Caro", lució un look más discreto, aunque de nueva cuenta su manera de cambiarse de ropa causó todo un revuelo; los internautas la criticaron, aunque sus seguidores la defendieron de los comentarios negativos.

Recordamos que no es la primera vez que la ex presentadora de Telemundo aparece con un look atrevido en la cocina de su casa, pues en varias ocasiones ha presentado entrevistas con algunas figuras públicas, tal y como sucedió con Curvy Zelma.

Otros de los seguidores de Carolina Sandoval le han cuestionado a la conductora si volverá a la televisión, pero por el momento no ha comentado algo al respecto, ya que está enfocada en su contenido en Facebook e Instagram.

