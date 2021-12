Carmen Salinas y el día que le mentó la madr* a sus haters

La hoy fallecida actriz reaccionó de manera violenta ante el ataque de un hater.

La muerte de Carmen Salinas ha causado gran impacto en el mundo del espectáculo mexicano, pero también ha provocado que sus fieles fanáticos y el público en general recuerden con mucho cariño los divertidos momentos que protagonizó a lo largo de sus 82 años de vida, incluyendo aquella ocasión en la que le mentó la madr* a uno de sus haters.

Es bien sabido que la actriz se caracterizaba por ser una persona carismática y de buen corazón, pero lo que muy pocos saben es que en 2019 protagonizó una pelea en Twitter con un cibernauta que la ofendía. Sin embargo, ella no se dejó y lanzó una serie de insultos en su contra, mismos que hoy son recordados como una divertida anécdota de las redes sociales.

A pesar de su carisma y sentido del humor, la hoy fallecida actriz dejó en claro que sabía defenderse, eso sí, muy a su estilo.

“Pobre pendej* hijo de put*, enseñate a escribir. No te preocupa que te sigan o no te sigan porque no sabes escribir pinche put* ignorante, vas y chingas a tu madr*”, fue la peculiar respuesta que la actriz, productora y política mexicana realizó a través de su perfil de Twitter.

Famosos lamentan su partida

A través de las redes sociales, diversos famosos lamentaron la partida de la muy querida actriz.

El fallecimiento de la primera actriz, quien con 68 años de carrera artística logró ganarse el cariño del público, causó un gran impacto entre los integrantes de la farándula mexicana, quienes a través de las redes sociales le dedicaron un último adiós y recordaron las divertidas anécdotas que vivieron a su lado dentro de los foros de grabación.

Alicia Machado, Juan Osorio, Thalía, David Zepeda, Ninel Conde, Adrián Uribe, Pati Chapoy, Cuauhtémoc Blanco, Lucía Méndez, Guaynaa, Maribel Guardia y Eugenio Derbez son solo alguno de los famosos que le han dado el último adiós a la inigualable “Corcholata”.

¿Qué pasó con Carmen Salina?

La familia de la actriz dio a conocer la lamentable noticia de su muerte en redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Carmen Salinas murió a la edad de 82 años luego de sufrir un derrame cerebral, mismo que la dejó en estado de coma durante casi un mes. La noticia tomó por sorpresa a su familia, quienes tenían la esperanza de que despertara pero lamentablemente esto nunca ocurrió.

