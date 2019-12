Carmen Salinas reveló la MISERIA que ganaba como diputada ¿Es creíble? (FOTO)

La ex-diputada y veterana actriz Carmen Salinas ha causado polémica con sus declaraciones sobre el sueldo que tenía cuando estaba en su puesto de diputada y hasta lo ha tachado de ser una miseria.

Salinas que siempre ha sido criticada por meterse a comentar sobre temas con otros famosos, esta vez ha causado polémica por haber revelado cuanto era su sueldo como diputada.

Fue para las cámaras del programa ‘Ventaneando’ que le preguntaron a la actriz Carmen Salinas si piensa volver a la política el siguiente año, por lo que la actriz ha sido muy clara en mencionar que no quiere saber nada de política y con la sinceridad que la caracteriza ha compartido también sus motivos:

“Lo mío es la actuación (…) yo gano más como actriz que como diputada. Es una madr3 estar ahí”. Creo en Dios, no en esas mamadas”.

Así describió su fasceta de diputada

Pero eso no fue todo, pues la productora de Aventurera afirmó que su faceta como diputada no le dejó buen sabor de boca, pues su "trabajo para ayudar a la gente no le bastó a algunas personas y también ha agregado una queja acerca del salario de percibía en dicho puesto.

"Ganaba una madre como diputada", recogió el portal especializado en espectáculos "Chisme No Like".

Hay que destacar que de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, el sueldo de Carmen Salinas como funcionara era de 1 millón 942 mil pesos; de los cuales 678 millones correspondían tan solo a prestaciones, por lo que la frase más recordada de "Carmelita" sobre su curul es "no las hagas, no las tengo" al ser cuestionada por los temas de su agenda legislativa.

No hace mucho durante un encuentro que tuvo con la prensa, la actriz de “Aventurera” dio su opinión acerca de los recientes problemas en los que se ha visto envuelto Geraldine Bazán, quien es su compañera de televisora, con la modelo rusa Irina Baeva, la cual es acusada de robarle a su ex-marido Gabriel Soto.

