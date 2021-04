Carmen Salinas revela que se disfrazó para recibir vacuna contra el COVID-19

Mediante una reciente entrevista para el programa HOY, la actriz mexicana Carmen Salinas contó que tuvo que disfrazarse para pasar desapercibida al recibir la segunda vacuna contra el COVID-19. Pues ella no tenía la intención de crear un espectáculo mediático como lo han hecho otros artistas.

Recordemos que Carmen Salinas se ha consolidado como una de las actrices más apreciadas y talentosas de México, pues su repertorio artístico incluye desde películas hasta telenovelas, series y obras de teatro.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que la llevó a estar bajo los reflectores de la farándula, sino una peculiar confesión sobre su modo de recibir la segunda dosis de inmunización contra el Coronavirus.

“Ya tengo las dos vacunas… me puse una peluca, no me maquillé nada, ni los ojos y con lentes negros… nadie me reconoció”