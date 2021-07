Carmen Salinas revela que compró su casa con la propina que le dio un cliente

Carmen Salinas hizo una revelación inesperada en el programa “Hoy” pues la actriz reveló que logró comprar su casa gracias a la propina que le había dado uno de sus clientes y en La Verdad Noticias te contamos la historia.

En una entrevista para el programa Carmelita contó la anecdota que sucedió años atrás y que resultó sorprendente no solo para los conductores, sino también para la audiencia que enseguida se preguntó cómo era posible que pudiera comprarse una casa solo con la propina de un cliente.

Pese a que la casa la compró en 1996 en general las propiedades no suelen ser muy económicas por lo que resulta extraño pensar que un solo cliente le pudo dar tanto dinero, pero la historia resultó bastante curiosa. Cabe indicar que en días pasados la actriz hizo otra polémica revelación al recordar cuando se cortó las venas.

Así logró comprar su casa

La actriz reveló cómo pudo comprar su casa

Desde temprana edad Carmelita inició su trayectoria artística en el mundo de los reflectores, pues cuando era joven tenía un cuerpazo y era bailarina, es así que en algunas ocasiones su trabajo involucra bailar con hombres.

Fue precisamente después de bailar con uno de sus clientes que él le dio a Carmelita una inusual propina que más tarde le sirvió para poder pagar su casa.

“Cuando deje de bailar con el señor me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando entré al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966”, indicó.

La actriz reveló que el billete 30444 resultó ganador, siendo el premio 350,000 pesos, uno de los mayores otorgados por la lotería. Luego de cobrar el premio ella empezó a ver varias casas y finalmente decidió comprar una en la Ciudad de México, en la cual reside hasta la fecha.

¿Qué parentesco hay entre Carmen Salinas y Jorge Salinas?

Aunque comparten el mismo apellido no tienen ningún parentesco

Así como algunos espectadores se preguntaron cómo es posible que Carmelita se haya comprado una casa con la propina de un cliente, otros se preguntan qué parentesco hay entre ella y Jorge Salinas.

Lo cierto es que aunque comparten el mismo apellido no hay ningún tipo de parentesco familiar entre la actriz Carmen Salinas y Jorge Salinas, lo único que los une es una gran amistad, la admiración y los trabajos en los que han participado juntos.

