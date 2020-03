Carmen Salinas presume foto con la amante del ex esposo de Geraldine Bazán

¡Escándalo! Carmen Salinas, ha dado de qué hablar en las redes sociales tras haber compartido una extraña foto en Instagram donde aparece junto a Gabriel Soto e Irina Baeva; la famosa actriz revivió el tormentoso engaño que sufrió Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán se vio muy afectada tras sufrir el engaño de Gabriel Soto, incluso la actriz compartió un video en YouTube para contar la verdad de la traición, pero al parecer Carmen Salinas mantiene una relación de amistad con el galán de las telenovelas y con Irina Baeva.

A pesar del engaño de Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán continuó con su vida junto a sus hijas, pero al parecer Carmen Salinas revivió el doloroso pasado de la famosa y reveló el motivo de aquella fotografía.

La polémica foto llegó a Geraldine Bazán y la famosa arremetió en contra de la actriz, por lo que Carmen Salinas decidió revelar porqué se tomó un fotografía a lado de Gabriel Soto e Irina Baeva.

La actriz Carmen Salinas reveló que aquella fotografía junto a Gabriel Soto e Irina Baeva, fue tomado cuando estaba realizando las grabaciones de la telenovela "Mi marido tiene más familia" en la ciudad de Oaxaca.

"En uno de los programas de 'Nosotros los guapos' estando en una iglesia...

...la ex del muñeco me reclamó diciéndome 'Sra. no tome partido, obviamente yo cuestione ¿por qué me dice eso? Y me contesta, por la foto que publicaron donde está usted con el padre de mis hijas, y su amante... háganme favor'. Y la verdad que a mi nadie me va a decir con quién sí y quien no me puedo retratar.

Tal parece que Carmen Salinas por revivir el engaño que sufrió Geraldine Bazán, la ex de Gabriel Soto le reclamó a la actriz por la polémica fotografía, pero la famosa quiso revelar la verdad.

La polémica foto del engaño

"Yo me saco fotos con todos mis compañeros y amigos del público...

...Y a mi no me importan los problemas que tengan las personas con las que me retrato, para mi todos son bienvenidos y desde aquí les mando bendiciones y todo mi amor". Finalizó Carmen Salinas por la foto donde aparece Gabriel Soto e Irina Baeva.

Foto: Instagram.