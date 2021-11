Carmen Salinas podría despertar, pero con graves secuelas: familia de la actriz

Este jueves se cumple una semana desde que la primera actriz, Carmen Salinas fue hospitalizada y declarada en estado de coma, pero ¿cuál es la situación actual de la salud de la artista?, ¿cuándo podría despertar? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Y es que, aunque el pronóstico de la actriz es delicado, para su familia no es imposible que Doña Carmelita despierte y vuelva a convivir con ellos, pero eso sí, reconocen que de hacerlo, tendría graves secuelas.

Apenas hace unos días, la familia de la actriz reveló que Salinas no tuvo un derrame cerebral cómo se dio a conocer al principio, pues al dar a conocer el parte médico de Carmelita, la familia confirmó que la se trató de una “hemorragia cerebral” lo que complicó aún más el panorama para la famosa.

La salud de la actriz continúa delicada, confirmó su familia.

La nieta de la actriz reveló en una reciente entrevista ante los medios de comunicación, que su familia mantiene la esperanza de que pueda despertar de “ese sueño” en el que se encuentra desde el pasado 11 de noviembre.

"Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible”, reconoció.