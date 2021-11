Carmen Salinas pagó tres veces su casa por esta razón

Carmen Salinas es la famosa actriz mexicana que sigue hospitalizada tras un derrame cerebral y en esta ocasión te recordamos una de sus anécdotas de porqué tuvo que pagar tres veces la casa en la que vive.

Hay que destacar que es por eso que la actriz aprecia mucho su casa y asegura que nunca la venderá, al menos mientras tenga vida y es que significa tanto para ella.

Si recordamos fue en el 2020, donde la primera actriz Carmen Salinas publicó un video en su canal de YouTube en donde platicó que se había sacado el premio mayor de la Lotería Nacional, gracias a un “cachito” que le había obsequiado uno de sus fans y con el monto pudo comprarse la casa en la que hoy vive.

La anécdota de la casa de Carmen Salinas

La primera actriz reveló que en sus inicios vivió muchas carencias, pero con esfuerzo y trabajo, ella y su esposo, el músico Pedro Plascencia, lograron sacar adelante a sus hijos.

Resulta que en una de sus presentaciones, un hombre mayor le entregó en sus manos un billete de lotería, como propina de haberlo sacado a bailar durante su presentación en una cena de fin de año, en diciembre de 1966.

Es por eso que tras percatarse de que se ganó el premio mayor, la actriz Carmelita Salinas buscó una buena casa para sus hijos y dejar de pagar renta, ya que quería un mejor futuro para su familia.

Encontré esta (casa) y me fascinó, y voy y la compro por medio de un corredor de bienes raíces llamado Jorge Larrea… el mediador de la familia Villaseñor era este señor Jorge Larrea, al que le habían comprado Yolanda Montes ‘Tongolele’, David Reynoso, una prima mía, Teresita Hueso Salinas…”, recordó.

Estafaron a la primera actriz

Carmelita Salinas

Se ha destacado que confiada en el vendedor de casas, Carmelita le entregó la cantidad de 350 mil pesos al desconocido y jamás se imaginó que había caído en manos de un estafador, quien le dijo que le tenía que pagar en efectivo.

“Le llevé el efectivo, al tipo, en su oficina y me dio un recibo. El 1 de enero del 67 me cambié a esta casa y traía mis pueblecitos, y pasan unos días y me habla Héctor Pérez Verduzco (periodista) y me dice: ‘Oye, Carmelita, ¿tú le compraste la casa a Jorge Larrea?’ – Le digo: ‘Sí’.

– ‘¿Y Te entregó las escrituras? Le digo Yo: ‘¿Qué es eso? Pues yo creo que ha de ser el recibo que me dio, porque decía que le había pagado yo en efectivo la cantidad de 350 mil pesos”, indicó.

Al ver que no tenía las escrituras de la casa, a Carmelita le avisaron que había sido una víctima más del ladrón que también había engañado a varias personas y había huido a España con el efectivo que les había robado.

La propietaria de la casa que supuestamente había comprado Carmen Salinas, la demandó ante el Ministerio Público para que le devolviera la propiedad o que se la pagara, pero para ese entonces, la actriz no tenía dinero.

Después de una “investigación”, la autoridad hizo que Carmen Salinas le pagara la cantidad de 350 mil pesos a la verdadera dueña de la vivienda, en tres pagos, además de liquidar la hipoteca con la que contaba en el banco, además de predial y pagos atrasados de agua.

El pago por tercera ocasión

Casa de Carmelita Salinas

En esta ocasión el músico Luis Simón demandó a Carmen Salinas y a las hermanas Vallejo, por presunto maltrato laboral, y a causa de que pedía una remuneración económica, un juez ordenó embargar la casa de la actriz por más de tres millones de pesos.

“Me dejaron morir sola las hermanas Vallejo, me dejaron morir sola porque la demanda era para Vallejo y Salinas, y me dejaron morir sola, y tuve que volver a pagar al músico más de 3 millones de pesos, porque ya iban a rematar mi casa, el músico y su abogado, y me ayudaron para que yo pudiera pagarle en pagos porque no podía pagarle de un jalón”.

Cabe destacar que con pagos mensuales, fue como la reconocida Carmelita Salinas pudo pagar por tercera vez su casa antes de que la remataran, ya que no pensaba deshacerse de ella porque tiene muy buenos recuerdos de sus hijos y su esposo.

