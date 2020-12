Carmen Salinas manda fuerte mensaje a quienes no creen en el COVID-19

El coronavirus ha cobrado la vida de más de un millón de personas en todo el mundo y lamentablemente hace unas semanas, la actriz Carmen Salinas reveló que sufrió la muerte de su hermano, Jorge Salinas y de su cuñada María Eugenia Ríos por esta enfermedad.

Fue a través de Instagram donde Carmen Salinas ha querido compartir con sus miles de fanáticos algunas fotografías antiguas de su hermano y su cuñada, mismas que fueron acompañadas con un contundente mensaje para todos aquellos que no creen en el coronavirus, además de incitar a seguir las medidas sanitarias.

Carmen Salinas dio a conocer en redes sociales que su hermano murió a causa del COVID-19.

Carmen Salinas pide creer en el coronavirus

La primera fotografía que subió la estrella de Aventurera corresponde al rostro de su hermano, y en ella menciona también que su cuñada murió a los siguientes seis días, por dicha razón invitó a sus seguidores a cuidarse del coronavirus, pero sobre todo a proteger a las personas de la tercera edad.

“Fue por esta maldita enfermedad... En la que muchos no creen y se nos aconseja no salir de casa, ni hacer ahorita fiestas. ¡Y a muchos les vale! ¡Y siguen sin tapabocas y en fiestas!”, mencionó la ex diputada en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Carmen Salinas manda un fuerte mensaje a aquellos que no creen en el coronavirus.

En otra publicación, Carmen Salinas recordó la juventud de su hermano y su cuñada con una fotografía, misma que fue acompañada con un fuerte mensaje de conciencia para todos su seguidores: “Hagan caso, usen tapabocas, no vayan a fiestas, ni salgan de casa se los pido”.

