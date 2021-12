Carmen Salinas estuvo en la cárcel a los 6 años de edad

La misma Carmen Salinas contaba mucho su experiencia de pisar la cárcel cuando apenas tenía 6 años de edad, pues fueron situaciones muy fuertes que le sirvieron para crear uno de sus personajes más famosos y de los favoritos del público, ‘La Corcholata’, con el que también ganó gran popularidad entre el público.

La vida de la querida actriz estuvo llena de momentos muy fuertes y de duros retos ante los cuales logró sobreponerse y seguir adelante. Del único suceso del que nunca pudo recuperarse fue de la muerte de su hijo Pedro, quien perdió la vida a causa del cáncer hace aproximadamente 20 años.

Carmelita murió a los 82 años de edad y a una semana de su partida, su familia y seguidores siguen recordándola por su gran trayectoria artística.

Con solo seis años de edad, fue a dar a la cárcel por cantar en la vecindad en la que vivía y es que según lo que ella misma contó para un video en su canal de youtube, algunos de sus vecinos le daban dinero, pero cuando se alcoholizaban, la situación que ponía fea.

“En una de esas se empiezan a agarrar a golpes y yo me acuerdo que no paraba de cantar. Y no faltó la vecina chismosa que le habló a la policía”.