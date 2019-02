Carmen Salinas es humillada por comprar dos zapatos izquierdos (FOTO)

La actriz mexicana Carmen Salinas, no deja de dar de que hablar, pues tras abandonar su carrera temporalmente para ejercer su nuevo empleo como diputada, miles de personas quedaron indignadas, pues consideraron que la actriz no está calificada para el puesto y tacharon a la política de México como un chiste, ya que ella no es la única, pues cada vez más actores son considerados en el mundo de la política.

Ahora la famosa actriz nuevamente vuelve a estar en boca de todos gracias al error que cometió en su última compra.

¿Qué hizo Carmen Salinas?

La famosa actriz de telenovelas acudió a una reconocida tienda departamental a comprar nuevos accesorios con el dinero que se ha ganado con tanto esfuerzo y preparación en su nuevo puesto y decidió darse un pequeño lujo comprándose unos zapatos, cosa que no podría ser ni siquiera relevante, si no fuera porque se compró un par con dos pies izquierdos.

“Amigos compre estos zapatos en El palacio de hierro Polanco y me dieron 2 izquierdos y los tengo que usar para el final de la novela, si alguien tiene los 2 derechos avísenme por este medio, y revisen los zapatos que compren en el Palacio de Hierro".

Amigos compre estos zapatos en El PALACIO de HIERRO POLANCO Y me dieron 2 izquierdos y los tengo que usar para el final de la novela si alguien tiene los 2 derechos avísenme por este medio, y revisen los zapatos que compren en el Palacio de Hierro . pic.twitter.com/X9ACitk1G1 — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 13 de febrero de 2019

Este fue el mensaje que Carmen Salinas compartió en su cuenta de twitter el cual acompañó con una fotografía de los zapatos, donde aprovechó para pedir ayuda a quien sea que haya adquirido el otro par y así poder recuperar el zapato derecho que le hace falta.

No hay que mencionar que los memes y las burlas en contra de la actriz no se hicieron esperar, pues algunos incluso la tacharon de ridícula por no poder ser capaz de comprar unos zapatos correctamente.

Por el momento no se sabe cómo concluyó el problema, pero tal vez Carmen Salinas tropezará mucho en las grabaciones de la telenovela gracias a los zapatos.