Carmen Salinas asegura que CON GOLPES se debe educar a los niños (VIDEO).

Carmen Salinas asegura que CON GOLPES se debe educar a los niños.

La experimentada actriz mexicana Carmen Salinas estuvo presente como invitada en el programa de Unicable, “Montse & Joe”, en donde la reconocida y afamada artista declaró que está a favor de que los niños deben ser educados con golpes para tener un mejor comportamiento.

Las polémicas declaraciones de Carmen Salinas de 79 años de edad fueron expresadas por la actriz luego de que durante la entrevista que le estaban realizando recordara los momentos complicados que pasó con la muerte de su hijo Pedro.

En un momento a Carmen Salinas se le cuestionó si era una “abuela consentidora”, dejando en claro que le gusta darles mucho cariño a sus nietos, pero que también procura darles consejos y enseñarlos a respetar e incluso considera que de ser necesario deban recibir un golpe para acatar las órdenes.

Carmen Salinas a favor de los golpes

“En su momento le di un manazo a Pedrito, porque creo que a los hijos hay que darles un manazo en el momento en el que lo necesita. A mi hija la agarré fumando de 17 años y la cabeza se le hizo así como la del exorcista, moles, le metí un cachetada y no lo volvió a hacer", comentó la actriz Carmen Salinas.

A pesar de que las declaraciones de la actriz Carmen Salinas generaron durante el programa algunas risas, las conductoras se mostraron sorprendidas por las palabras emitidas.

"Nada más una (cachetada) y hablar con ellos, no hablarles con groserías (…) A los hijos no hay que hablarles con majaderías hay que hablarles con toda la dulzura del universo, qué inquietudes tienes, qué necesitas, tú cuentas conmigo y así no lo vuelven a hacer", finalizó la actriz.

Carmen Salinas se ha caracterizado por siempre generar polémica en sus declaraciones y en esta ocasión no fue la excepción con la manera que piensa deben ser educados los niños.

